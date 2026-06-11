La Copa Mundial FIFA 2026 echará a rodar este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural de una edición llamada a marcar un antes y un después en la historia del torneo. Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y la primera organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
Frente a más de 70 mil espectadores y con la atención puesta sobre uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, el Tri iniciará su camino en el Grupo A con la misión de convertir la ilusión de todo un país en un estreno ganador. Del otro lado estará una selección sudafricana dispuesta a arruinar la fiesta y comenzar el campeonato con un golpe de autoridad.
Si estás buscando a qué hora juega México, qué canal transmite el partido o dónde verlo por televisión y streaming desde cualquier parte del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios y señales oficiales para seguir EN VIVO el debut mundialista de la selección mexicana.
En México, la cobertura estará a cargo de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), ViX y Azteca Deportes. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV y fuboTV. Por su parte, RTVE, Teledeporte, DAZN Mundial y GOL Stadium llevarán la transmisión a España.
La señal del partido también llegará al resto de Latinoamérica mediante cadenas como TV Pública y Telefe en Argentina; Caracol TV y RCN en Colombia; América TV en Perú; Teleamazonas en Ecuador; Chilevisión en Chile; RPC TV en Panamá y Teletica en Costa Rica, entre otros operadores con derechos oficiales del Mundial 2026.
¿En qué canal transmiten México vs. Sudáfrica por Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|1:00 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve)
|ViX Plus, Azteca Deportes
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p.m.
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|España
|9:00 p.m.
|TVE La 1 HD, Teledeporte, La 2 Catalunya, RTVE Catalunya
|RTVE Play, DAZN Mundial, GOL Stadium
|Argentina
|4:00 p.m.
|TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN
|Flow, Paramount+, DGO, Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 p.m.
|Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports, ESPN
|Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Chile
|3:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPN
|Paramount+, Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPN
|DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Perú
|2:00 p.m.
|América TV, DIRECTV Sports, ESPN
|América tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Panamá
|2:00 p.m.
|RPC TV, TVMAX, TVN, FOX Sports
|Medcom Go, TiGo Sports
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Televen, DIRECTV Sports, ESPN
|DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Canal 5, DIRECTV Sports, ESPN
|Antel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Unitel, Red Uno
|Entel TV, TiGo Sports
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|Teletica, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Honduras
|1:00 p.m.
|Televicentro, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Guatemala
|1:00 p.m.
|Albavisión, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Nicaragua
|1:00 p.m.
|FOX Sports
|TiGo Sports
|El Salvador
|1:00 p.m.
|TCS, FOX Sports
|TiGo Sports
|Paraguay
|3:00 p.m.
|Trece, GEN, Unicanal
|TiGo Sports
|República Dominicana
|3:00 p.m.
|CDN Deportes, PIO Deportes
|—
|Puerto Rico
|3:00 p.m.
|Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX One
|Peacock TV, fuboTV
|Cuba
|3:00 p.m.
|Tele Rebelde
|—
|Brasil
|5:00 p.m.
|Globo, SBT
|CazéTV, N Sports
Canales de Telemundo Deportes para ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos
La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.
|Ciudad
|Señal local
|Cable / Satélite
|Nueva York
|Canal 47
|Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
|Miami
|Canal 51
|Xfinity 13 / DIRECTV 406
|Chicago
|Canal 44 y 5.3
|Xfinity 4 / DIRECTV 406
|Dallas
|Canal 39
|Spectrum 10 / DIRECTV 406
|Houston
|Canal 47
|Xfinity 11 / DIRECTV 406
|Orlando
|Canal 31
|Spectrum 62 / Xfinity 21
|Phoenix
|Canal 39
|Cox 20 / DIRECTV 406
|San Francisco
|Canal 48
|Xfinity 18 / DIRECTV 406
|Los Ángeles
|Canal 52
|DIRECTV 406
|Seattle
|Canal 7.4
|Xfinity 326 / DIRECTV 406
Plataformas de streaming para seguir el partido
Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.
México
- ViX Plus
- Azteca Deportes
- TUDN En Vivo
Estados Unidos
- Peacock TV
- FOX One
- fuboTV
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
España
- RTVE Play
- DAZN Mundial
- GOL Stadium
Latinoamérica
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
- Caracol Play
- América tvGO
- Medcom Go
- TiGo Sports
FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
¿Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en México?
El partido inaugural del Mundial 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y Canal 9 (Nu9ve).
¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?
La transmisión estará disponible por Telemundo Deportes, Universo, FOX Sports 1 (FS1), Peacock TV, FOX One y fuboTV.
¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?
Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.
¿Cómo ver México vs. Sudáfrica online?
Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.
¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?
El encuentro comenzará a la 1:00 p.m. en México, 3:00 p.m. ET en Estados Unidos y 9:00 p.m. en España.
¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?
El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.