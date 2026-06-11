Conoce la hora de inicio y qué canales de TV transmiten el partido México vs. Sudáfrica en vivo por la fecha 1 del grupo A del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce la hora de inicio y qué canales de TV transmiten el partido México vs. Sudáfrica en vivo por la fecha 1 del grupo A del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está por comenzar y el partido inaugural estará a cargo de México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, correspondiente a la primera fecha del grupo A. El partido podrás verlo en vivo y en directo a través de TelevisaUnivisión (TUDN/Canal 5), TV Azteca (Canal 7), y en streaming por ViX. ¿A qué hora juegan en diferentes países? Te comparto la lista de horarios desde Estados Unidos, España, países de Latinoamérica y resto del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO EN DIRECTO por la primera jornada del grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO EN DIRECTO por la primera jornada del grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver México vs. Sudáfrica hoy 11 de junio por la Copa Mundial 2026?

El partido México vs. Sudáfrica inicia a las 14:00 horas (Tiempo Centro de México) este jueves 11 de junio por la primera fecha del grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. Con esta referencia, te comparto la lista de horarios por región/país para seguir el partido en vivo y en directo desde el lugar que te encuentres.

Región / PaísCiudad de referenciaHora local aprox.
México (centro)Ciudad de México14:00
México (Pacífico – Baja C. Sur)La Paz13:00
México (Noroeste – Tijuana)Tijuana12:00
Estados Unidos (ET)Nueva York15:00
Estados Unidos (CT)Chicago14:00
Estados Unidos (MT)Denver13:00
Estados Unidos (PT)Los Ángeles12:00
Canadá (Toronto, Montreal)Toronto15:00
Canadá (Vancouver)Vancouver12:00
PerúLima14:00
ColombiaBogotá14:00
EcuadorQuito14:00
BoliviaLa Paz15:00
Chile (continental)Santiago16:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
ParaguayAsunción16:00
Brasil (Brasilia, São Paulo)São Paulo16:00
VenezuelaCaracas15:00
España (peninsular)Madrid21:00
España (Canarias)Las Palmas20:00
PortugalLisboa20:00
Reino UnidoLondres20:00
IrlandaDublín20:00
FranciaParís21:00
ItaliaRoma21:00
AlemaniaBerlín21:00
Países BajosÁmsterdam21:00
SuizaZúrich21:00
SueciaEstocolmo21:00
NoruegaOslo21:00
DinamarcaCopenhague21:00
FinlandiaHelsinki22:00
TurquíaEstambul22:00
SudáfricaJohannesburgo21:00
NigeriaLagos20:00
MarruecosRabat20:00
EgiptoEl Cairo21:00
CatarDoha22:00
Arabia SauditaRiad22:00
Emiratos Árabes UnidosDubái23:00
IndiaNueva Delhi00:30 (+1)
ChinaPekín03:00 (+1)
JapónTokio04:00 (+1)
Corea del SurSeúl04:00 (+1)
Australia (Sydney, Melbourne)Sídney05:00 (+1)
Nueva ZelandaAuckland07:00 (+1)

¿Qué canal transmite el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO por TV y Streaming Online?

  • TV Abierta (México): Canal 5 (Televisa) y Azteca 7.
  • Streaming (México): ViX (Pase Mundial 2026).
  • Cine: Cinépolis [+Que Cine].
  • Latinoamérica: Canales como Caracol TV, RCN, Chilevisión o Teleamazonas, además de Disney+.
  • Estados Unidos: FOX (inglés) y Telemundo (español).

Datos claves del partido México vs. Sudáfrica

  • Fecha: jueves 11 de junio de 2026.
  • Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca).
  • Hora local confirmada en CDMX: 13:00 (ver nota sobre discrepancia abajo).
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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