La Copa Mundial de la FIFA 2026 está por comenzar y el partido inaugural estará a cargo de México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, correspondiente a la primera fecha del grupo A. El partido podrás verlo en vivo y en directo a través de TelevisaUnivisión (TUDN/Canal 5), TV Azteca (Canal 7), y en streaming por ViX. ¿A qué hora juegan en diferentes países? Te comparto la lista de horarios desde Estados Unidos, España, países de Latinoamérica y resto del mundo.
¿A qué hora ver México vs. Sudáfrica hoy 11 de junio por la Copa Mundial 2026?
El partido México vs. Sudáfrica inicia a las 14:00 horas (Tiempo Centro de México) este jueves 11 de junio por la primera fecha del grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. Con esta referencia, te comparto la lista de horarios por región/país para seguir el partido en vivo y en directo desde el lugar que te encuentres.
|Región / País
|Ciudad de referencia
|Hora local aprox.
|México (centro)
|Ciudad de México
|14:00
|México (Pacífico – Baja C. Sur)
|La Paz
|13:00
|México (Noroeste – Tijuana)
|Tijuana
|12:00
|Estados Unidos (ET)
|Nueva York
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|Chicago
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|Denver
|13:00
|Estados Unidos (PT)
|Los Ángeles
|12:00
|Canadá (Toronto, Montreal)
|Toronto
|15:00
|Canadá (Vancouver)
|Vancouver
|12:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Chile (continental)
|Santiago
|16:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Paraguay
|Asunción
|16:00
|Brasil (Brasilia, São Paulo)
|São Paulo
|16:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|España (peninsular)
|Madrid
|21:00
|España (Canarias)
|Las Palmas
|20:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Irlanda
|Dublín
|20:00
|Francia
|París
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|Alemania
|Berlín
|21:00
|Países Bajos
|Ámsterdam
|21:00
|Suiza
|Zúrich
|21:00
|Suecia
|Estocolmo
|21:00
|Noruega
|Oslo
|21:00
|Dinamarca
|Copenhague
|21:00
|Finlandia
|Helsinki
|22:00
|Turquía
|Estambul
|22:00
|Sudáfrica
|Johannesburgo
|21:00
|Nigeria
|Lagos
|20:00
|Marruecos
|Rabat
|20:00
|Egipto
|El Cairo
|21:00
|Catar
|Doha
|22:00
|Arabia Saudita
|Riad
|22:00
|Emiratos Árabes Unidos
|Dubái
|23:00
|India
|Nueva Delhi
|00:30 (+1)
|China
|Pekín
|03:00 (+1)
|Japón
|Tokio
|04:00 (+1)
|Corea del Sur
|Seúl
|04:00 (+1)
|Australia (Sydney, Melbourne)
|Sídney
|05:00 (+1)
|Nueva Zelanda
|Auckland
|07:00 (+1)
¿Qué canal transmite el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO por TV y Streaming Online?
- TV Abierta (México): Canal 5 (Televisa) y Azteca 7.
- Streaming (México): ViX (Pase Mundial 2026).
- Cine: Cinépolis [+Que Cine].
- Latinoamérica: Canales como Caracol TV, RCN, Chilevisión o Teleamazonas, además de Disney+.
- Estados Unidos: FOX (inglés) y Telemundo (español).
Datos claves del partido México vs. Sudáfrica
- Fecha: jueves 11 de junio de 2026.
- Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca).
- Hora local confirmada en CDMX: 13:00 (ver nota sobre discrepancia abajo).