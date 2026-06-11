La Copa Mundial de la FIFA 2026 está por comenzar y el partido inaugural estará a cargo de México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Aztec a de la Ciudad de México, correspondiente a la primera fecha del grupo A. El partido podrás verlo en vivo y en directo a través de TelevisaUnivisión (TUDN/Canal 5), TV Azteca (Canal 7), y en streaming por ViX. ¿A qué hora juegan en diferentes países? Te comparto la lista de horarios desde Estados Unidos, España, países de Latinoamérica y resto del mundo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO EN DIRECTO por la primera jornada del grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver México vs. Sudáfrica hoy 11 de junio por la Copa Mundial 2026?

El partido México vs. Sudáfrica inicia a las 14:00 horas (Tiempo Centro de México) este jueves 11 de junio por la primera fecha del grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026 . Con esta referencia, te comparto la lista de horarios por región/país para seguir el partido en vivo y en directo desde el lugar que te encuentres.

Región / País Ciudad de referencia Hora local aprox. México (centro) Ciudad de México 14:00 México (Pacífico – Baja C. Sur) La Paz 13:00 México (Noroeste – Tijuana) Tijuana 12:00 Estados Unidos (ET) Nueva York 15:00 Estados Unidos (CT) Chicago 14:00 Estados Unidos (MT) Denver 13:00 Estados Unidos (PT) Los Ángeles 12:00 Canadá (Toronto, Montreal) Toronto 15:00 Canadá (Vancouver) Vancouver 12:00 Perú Lima 14:00 Colombia Bogotá 14:00 Ecuador Quito 14:00 Bolivia La Paz 15:00 Chile (continental) Santiago 16:00 Argentina Buenos Aires 16:00 Uruguay Montevideo 16:00 Paraguay Asunción 16:00 Brasil (Brasilia, São Paulo) São Paulo 16:00 Venezuela Caracas 15:00 España (peninsular) Madrid 21:00 España (Canarias) Las Palmas 20:00 Portugal Lisboa 20:00 Reino Unido Londres 20:00 Irlanda Dublín 20:00 Francia París 21:00 Italia Roma 21:00 Alemania Berlín 21:00 Países Bajos Ámsterdam 21:00 Suiza Zúrich 21:00 Suecia Estocolmo 21:00 Noruega Oslo 21:00 Dinamarca Copenhague 21:00 Finlandia Helsinki 22:00 Turquía Estambul 22:00 Sudáfrica Johannesburgo 21:00 Nigeria Lagos 20:00 Marruecos Rabat 20:00 Egipto El Cairo 21:00 Catar Doha 22:00 Arabia Saudita Riad 22:00 Emiratos Árabes Unidos Dubái 23:00 India Nueva Delhi 00:30 (+1) China Pekín 03:00 (+1) Japón Tokio 04:00 (+1) Corea del Sur Seúl 04:00 (+1) Australia (Sydney, Melbourne) Sídney 05:00 (+1) Nueva Zelanda Auckland 07:00 (+1)

¿Qué canal transmite el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO por TV y Streaming Online?

TV Abierta (México): Canal 5 (Televisa) y Azteca 7.

Streaming (México): ViX (Pase Mundial 2026).

Cine: Cinépolis [+Que Cine].

Latinoamérica: Canales como Caracol TV, RCN, Chilevisión o Teleamazonas, además de Disney+.

Estados Unidos: FOX (inglés) y Telemundo (español).

Datos claves del partido México vs. Sudáfrica

Fecha: jueves 11 de junio de 2026.

Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca).

Hora local confirmada en CDMX: 13:00 (ver nota sobre discrepancia abajo).