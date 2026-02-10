La propuesta de Neon Park contempla inflables de neón, zonas de mezzanine y espacios para celebraciones. (Foto: Neon Park)
Euro Games sumará el nuevo formato Neon Park a su portafolio de entretenimiento con una inversión que supera los S/ 1.5 millones para la apertura de su primer parque de inflables “indoor” (dentro) en retail, en Mall Aventura Santa Anita. La apertura, prevista entre el 14 y el 16 de febrero, marca la presentación de la cuarta marca del grupo, que cuenta con más de 10 años de experiencia operando formatos de entretenimiento en centros comerciales a nivel nacional.

