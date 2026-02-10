En ese contexto, Fernando Ortega, gerente de Marketing de Neon Park, destacó que la propuesta busca complementar el mix comercial del centro comercial con un formato que no existe actualmente en el mercado local.

“No existe un inflable indoor en Lima. Los inflables que están en otros centros comerciales o parques de atracciones están expuestos al sol y al polvo”, señaló Ortega, tras mencionar que dicha marca propone un concepto urbano dirigido a jóvenes.

Euro Games evalúa abrir hasta 12 nuevos locales del formato Neon Park en centros comerciales del país. (Foto: Mall Aventura).

NEON PARK: PRIMER INFLABLE “INDOOR”

El concepto de Neon Park incorpora inflables de neón, una zona de mezzanine para espectadores y áreas complementarias. La primera locación implicó una inversión que supera los S/ 1.5 millones. Su público objetivo son jóvenes de entre 12 y 18 años, aunque el formato también apunta a adultos de hasta 30 años y contempla zonas para niños.

La empresa apunta a que la marca inicie sus operaciones recibiendo más de 18,000 visitantes mensuales, considerando la estacionalidad del sector entretenimiento, cuyos meses de mayor demanda se concentran entre diciembre y marzo, en línea con las vacaciones escolares y una mayor afluencia a centros comerciales. Posteriormente, el flujo se modera entre abril y junio, repunta en julio y agosto —impulsado por el Día del Niño—, cae en octubre y comienza a recuperarse desde la tercera semana de noviembre.

El nuevo formato de Euro Games apunta a jóvenes y adultos y proyecta más de 18,000 visitas mensuales durante su primer trimestre de operación. (Foto: Neon Park).

En declaraciones a Gestión, Ortega adelantó que Euro Games prevé abrir hasta 12 nuevos locales de Neon Park durante el 2026, en espacios de entre 1,000 y 1,500 metros cuadrados (m2), y añadió que mantiene conversaciones con distintos centros comerciales del país para tal despliegue.

“Este formato es tan escalable que mientras tengamos un área que bordee los 1,000 y los 1,500 m2 podemos llevar la diversión a la puerta del mall. He estado en conversaciones con los gerentes comerciales de casi todos los malls, y esperamos este año ir configurando la operación para poder abrir 12 más este año en un formato de igual metraje”, anotó el ejecutivo.

INVERSIÓN EN NUEVOS FORMATOS “INDOOR”

El segmento de entretenimiento en centros comerciales ha evolucionado en los últimos 10 a 15 años, dejando atrás los juegos tradicionales para dar paso a propuestas más especializadas y de experiencia, afirmó Ortega. Esta transformación también se refleja en el nivel de inversión asociado al proyecto.

El desembolso del proyecto supera los US$ 190 por metro cuadrado.

“En un primer momento cubrimos a los más pequeños; luego a niños y adolescentes con piscinas de pelotas, y a adolescentes y adultos con karts. Ahora, con Neon Park, apuntamos a un público adolescente, juvenil y adulto. Queremos diversificar nuestra propuesta pero siempre enfocados en la categoría de entretenimiento”, manifestó.

Euro Games cuenta con más de 10 años de experiencia en entretenimiento en centros comerciales y opera tres marcas en el retail peruano. Safari Drive fue el primer formato desarrollado y hoy suma más de 35 módulos a nivel nacional. A ese concepto, se suma Mundo Pelotas, con entre 19 y 21 ubicaciones operativas en el país; y Euro Karts, una pista de karts ubicada frente a la Universidad de Lima, en el Jockey Plaza.