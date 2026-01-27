El parque inflable ocupa más de 3,800 m² en el Boulevard de Asia y apunta a atraer a público familiar y grupos de jóvenes. (Foto: Splash Jungle)
El parque inflable ocupa más de 3,800 m² en el Boulevard de Asia y apunta a atraer a público familiar y grupos de jóvenes. (Foto: Splash Jungle)
Redacción Gestión
, como parte de la estrategia del centro comercial para reforzar su oferta de entretenimiento en meses de alta afluencia.

El nuevo operador ocupará un área cercana a los 3,800 m² y se suma a un portafolio de locatarios que busca capitalizar el flujo estacional del sur chico, uno de los más relevantes para el consumo fuera de Lima Metropolitana.

, y marca una nueva incursión del grupo en espacios comerciales de alto tránsito turístico.

Splash Jungle ofrece un circuito acuático con obstáculos, resbaladeras y zonas de salto instaladas sobre piscina. (Foto: Splash Jungle)
TENDENCIA EN CENTROS COMERCIALES

Operadores del sector vienen acelerando su ingreso a centros comerciales y polos turísticos, ante la mayor demanda por propuestas de ocio distintas al retail tradicional.

Existe una tendencia en centros comerciales por incorporar formatos de entretenimiento experiencial.(Foto: Splash Jungle)
Existe una tendencia en centros comerciales por incorporar formatos de entretenimiento experiencial.(Foto: Splash Jungle)
En esa línea, , apostando por formatos temporales y modulares que permiten rápida instalación y salida según desempeño comercial.

