El Boulevard de Asia incorporó a su mix comercial a Splash Jungle, un parque inflable acuático que operará durante la temporada de verano 2026, como parte de la estrategia del centro comercial para reforzar su oferta de entretenimiento en meses de alta afluencia.

El nuevo operador ocupará un área cercana a los 3,800 m² y se suma a un portafolio de locatarios que busca capitalizar el flujo estacional del sur chico, uno de los más relevantes para el consumo fuera de Lima Metropolitana.

Splash Jungle forma parte de la cadena Amusement Parks, especializada en formatos de parques inflables, y marca una nueva incursión del grupo en espacios comerciales de alto tránsito turístico.

Splash Jungle ofrece un circuito acuático con obstáculos, resbaladeras y zonas de salto instaladas sobre piscina. (Foto: Splash Jungle)

TENDENCIA EN CENTROS COMERCIALES

Operadores del sector vienen acelerando su ingreso a centros comerciales y polos turísticos, ante la mayor demanda por propuestas de ocio distintas al retail tradicional.

Existe una tendencia en centros comerciales por incorporar formatos de entretenimiento experiencial.(Foto: Splash Jungle)

En esa línea, grupos como Fun Jungle y Amusement Parks han venido ejecutando planes de expansión en malls del país y del extranjero, apostando por formatos temporales y modulares que permiten rápida instalación y salida según desempeño comercial.