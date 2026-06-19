En el contexto del Mundial 2026 y ante el incremento del interés por las apuestas deportivas, el Indecopi recuerda que las casas de juegos y apuestas a distancia (plataformas de apuestas por internet y aplicativos móviles), así como los influencers que las promocionan, están obligados a advertir en sus contenidos publicitarios sobre los riesgos de la ludopatía.

Asimismo, señala que deben identificar de manera clara que se trata de un anuncio contratado, mediante el uso de etiquetas como #Publicidad.

La Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo 1044) exige identificar de manera clara y destacada cuándo un contenido corresponde a publicidad, evitando que se presente como material recreativo, noticias u opiniones periodísticas.

En tanto, la Ley 31557 y su reglamento, que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas por internet, dispone que tanto anunciantes como influencers incluyan, de forma visible, la advertencia: “Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía”, con caracteres legibles y de fácil visualización, además de respetar las restricciones aplicables.

Apuestas deportivas.

Investigaciones

En el marco de las acciones de supervisión que realiza de manera permanente, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) ha iniciado, entre marzo y junio de 2026, un total de 13 investigaciones preliminares por la difusión de publicidad de plataformas de apuestas y juegos a distancia realizada por influencers en entornos digitales.

Estas acciones responden al monitoreo continuo de la entidad, así como a información recibida sobre este tipo de contenido.

Como parte de estas investigaciones, Indecopo informó que se viene verificando si las plataformas promocionadas cuentan con autorización para operar en el Perú, la cual es otorgada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como el cumplimiento de las disposiciones aplicables a su publicidad.

Cabe precisar que, de detectarse infracciones por parte de las casas de apuestas o de los influencers, el Indecopi está facultado para iniciar procedimientos sancionadores que podrían culminar con la imposición de multas de hasta 700 UIT (S/ 3′850,000).