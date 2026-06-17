Trabajadores y estudiantes de Ciudad de México y Guadalajara tendrán jornadas especiales durante algunos partidos del Mundial 2026. Foto: EFE.
Trabajadores y estudiantes de Ciudad de México y Guadalajara tendrán jornadas especiales durante algunos partidos del Mundial 2026. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El dispuso la implementación de esquemas de teletrabajo para trabajadores del sector público federal y promovió medidas similares en el ámbito privado, además de la suspensión de clases en Ciudad de México y Guadalajara durante determinadas jornadas del .

La decisión fue oficializada este martes mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y busca mitigar los efectos que generará la realización de partidos del torneo en ambas ciudades.

Las fechas consideradas son el 17 y 24 de junio en Ciudad de México, así como el 18 de junio en Guadalajara. Según el documento, las medidas tienen como propósito “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público”.

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En ese contexto, las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) deberán implementar modalidades de trabajo a distancia, teletrabajo o esquemas laborales flexibles para los servidores públicos que laboren en centros ubicados en la capital mexicana y en la zona metropolitana de Guadalajara.

Ajustes laborales y académicos

El 17 de junio, día en que se disputará el encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, la jornada presencial para los trabajadores públicos concluirá a las 15:00 horas. A partir de ese momento, las labores continuarán bajo la modalidad remota.

Para el 24 de junio, fecha en que la selección mexicana enfrentará a Chequia en el mismo recinto, toda la jornada laboral de los trabajadores públicos en la capital se desarrollará mediante teletrabajo o esquemas flexibles, de acuerdo con las necesidades de cada entidad.

México se convertirá en el primer país en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo de fútbol. Foto: EFE.
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En Guadalajara, la misma modalidad se aplicará durante toda la jornada del 18 de junio, cuando México se enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El decreto también contempla la suspensión de actividades escolares en instituciones públicas y privadas de educación básica, así como en escuelas normales y centros de formación docente. La medida se extenderá igualmente a instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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En Ciudad de México, las clases quedarán suspendidas durante el turno vespertino del 17 de junio y a lo largo de toda la jornada del 24 de junio. En Guadalajara, la paralización de actividades académicas se realizará el 18 de junio.

, tras albergar las ediciones de 1970 y 1986. El certamen de 2026, organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, marcará además el debut del formato ampliado a 48 selecciones y 104 partidos.

Con información de EFE.

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