El Gobierno de México dispuso la implementación de esquemas de teletrabajo para trabajadores del sector público federal y promovió medidas similares en el ámbito privado, además de la suspensión de clases en Ciudad de México y Guadalajara durante determinadas jornadas del Mundial 2026.

La decisión fue oficializada este martes mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y busca mitigar los efectos que generará la realización de partidos del torneo en ambas ciudades.

Las fechas consideradas son el 17 y 24 de junio en Ciudad de México, así como el 18 de junio en Guadalajara. Según el documento, las medidas tienen como propósito “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público”.

En ese contexto, las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) deberán implementar modalidades de trabajo a distancia, teletrabajo o esquemas laborales flexibles para los servidores públicos que laboren en centros ubicados en la capital mexicana y en la zona metropolitana de Guadalajara.

Ajustes laborales y académicos

El 17 de junio, día en que se disputará el encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, la jornada presencial para los trabajadores públicos concluirá a las 15:00 horas. A partir de ese momento, las labores continuarán bajo la modalidad remota.

Para el 24 de junio, fecha en que la selección mexicana enfrentará a Chequia en el mismo recinto, toda la jornada laboral de los trabajadores públicos en la capital se desarrollará mediante teletrabajo o esquemas flexibles, de acuerdo con las necesidades de cada entidad.

México se convertirá en el primer país en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo de fútbol. Foto: EFE.

En Guadalajara, la misma modalidad se aplicará durante toda la jornada del 18 de junio, cuando México se enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El decreto también contempla la suspensión de actividades escolares en instituciones públicas y privadas de educación básica, así como en escuelas normales y centros de formación docente. La medida se extenderá igualmente a instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En Ciudad de México, las clases quedarán suspendidas durante el turno vespertino del 17 de junio y a lo largo de toda la jornada del 24 de junio. En Guadalajara, la paralización de actividades académicas se realizará el 18 de junio.

México es sede de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia, tras albergar las ediciones de 1970 y 1986. El certamen de 2026, organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, marcará además el debut del formato ampliado a 48 selecciones y 104 partidos.

Con información de EFE.