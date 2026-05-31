La campaña por el Día del Padre impulsaría las ventas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) entre un 6% y 9% respecto al 2025, favorecida por el Mundial FIFA 2026, la demanda de regalos personalizados y tecnológicos, y el avance de las compras digitales, proyectó el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“El consumidor busca cada vez más regalos con valor emocional y experiencias personalizadas. Además, el Mundial FIFA contribuirá a dinamizar categorías como tecnología y entretenimiento”, señaló Rodolfo Ojeda, presidente del gremio.

Según la CCL, el evento deportivo favorecería, especialmente, la venta de televisores, equipos de sonido, camisetas, souvenirs y artículos deportivos. Asimismo, se prevé un mayor movimiento en servicios vinculados a gastronomía, cosmética y bienestar, destacando almuerzos, parrillas, sesiones de spa y paseos familiares.

A nivel general, el rubro de gaming es el más dinámico del año, según pc Factory. (Foto: Difusión)

El gremio estimó que el gasto promedio por persona oscilaría entre S/ 140 y S/ 230, alrededor de S/ 20 más frente al año pasado. Para esta campaña, una Pyme podría invertir entre S/ 3,000 y S/ 30,000 en mercadería, publicidad digital, delivery y capital de trabajo.

Ojeda añadió que, aunque el contexto electoral podría generar cautela en el gasto, el componente emocional del Día del Padre evitaría una desaceleración significativa del consumo.

En esa línea, destacó que las Pymes vienen reforzando sus campañas mediante promociones, redes sociales, transmisiones en vivo y alianzas con influencers locales.