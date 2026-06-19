¿Qué están regalando los peruanos por el Día del Padre y cómo impacta esta celebración en el comercio digital? A pocas horas de la fecha, Rappi prevé un incremento en la demanda de diversas categorías de consumo, reflejando nuevas preferencias de compra y una mayor apuesta por plataformas de entrega rápida para resolver los regalos y las reuniones familiares de último momento. ¿Cuáles son los productos que lideran las preferencias este año?

En el marco de esta campaña, Rappi estima que los pedidos crecerán cerca de 20%, reflejando cambios en los hábitos de consumo de los peruanos, quienes cada vez más privilegian regalos vinculados al entretenimiento, la tecnología y las experiencias compartidas en familia.

La plataforma señala que la demanda ya no se concentra únicamente en productos tradicionales, sino que se orienta hacia categorías de mayor valor agregado. Entre los artículos con mayor interés destacan audífonos inalámbricos, parlantes portátiles, relojes inteligentes, dispositivos para gaming y pantallas para el hogar , evidenciando el creciente peso de la tecnología dentro del gasto estacional.

“Los consumidores buscan alternativas que combinen utilidad y entretenimiento, especialmente en fechas especiales donde las experiencias familiares adquieren mayor relevancia”, indica la compañía.

Las reuniones familiares en casa impulsan la demanda de comida, bebidas y productos para compartir durante la celebración del Día del Padre. Foto: Rappi

Rappi: restaurantes y supermercados también se benefician

La celebración del Día del Padre también genera un impacto importante en las categorías relacionadas con alimentación. Rappi proyecta un crecimiento cercano al 20% en pedidos de restaurantes y de alrededor de 30% en supermercados durante la campaña .

La coincidencia de la fecha con una jornada de partidos deportivos como parte del Mundial 2026 favorece además el consumo en el hogar. Entre los productos más demandados figuran cortes de carne premium, carbón, bebidas y otros insumos para reuniones familiares, mientras que en restaurantes destacan categorías como hamburguesas, pollo a la brasa, comida criolla, asiática e internacional .

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Dentro de las categorías con mayor movimiento también figuran los licores premium y los regalos gourmet. Productos como whiskies, rones de alta gama, galletas artesanales, tortas y cajas de regalo continúan registrando una alta demanda durante la campaña .

Para el sector retail y las plataformas de comercio electrónico, el desempeño esperado confirma la importancia de las fechas estacionales como motor de ventas y como espacio para consolidar nuevas tendencias de consumo, especialmente aquellas asociadas a la inmediatez, la digitalización y la búsqueda de experiencias personalizadas.

Rappi proyecta un crecimiento de 20% en los pedidos por el Día del Padre, impulsado por las compras de último minuto y la mayor demanda de tecnología, licores y alimentos. Foto: Rappi

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