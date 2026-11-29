En el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen), del 13 de noviembre, se mencionó: “Las precipitaciones, de noviembre 2026 a enero 2027 continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra norte occidental, costa central y sierra central occidental, incrementándose la ocurrencia de los episodios de moderada a fuerte intensidad, en particular en la costa norte ”.

La situación es alarmante, si se considera que la inundación en Piura no responde al desborde de un río sino a fuertes precipitaciones.

Ya Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lo había adelantado: del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, en la costa norte, se esperaban “lluvias de moderada a extrema intensidad, principalmente en Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura”.

Ahora, en un nuevo pronóstico para el periodo lunes 30 de noviembre - miércoles 02 de diciembre, el Senamhi dio una alerta similar: “en la costa norte, se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad, principalmente en Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura. Además, no se descarta la ocurrencia de lloviznas en distritos cercanos al litoral de la costa centro y sur”.

A estos datos, se suma información relevante del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), y que analizó Gestión.

Las lluvias intensas causaron inundaciones en cuestión de horas en varias zonas centrales de Piura. (TVPerú)

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Población en riesgo alto y muy alto

Aunque el informe del Cenepred fue elaborado en octubre, con los pronósticos de ese momento para El Niño, puede dar luces sobre lo que se espera para el periodo noviembre 2026 - enero 2027. Es más, se podría entender que la población en riesgo, uno de los indicadores del reporte, sería aún mayor a la calculada.

Cuando se habla de movimientos de masa (huaicos), Cenepred detecta que en Piura hay 357,332 personas y 144,027 viviendas en riesgo alto o muy alto.

La medición también se concentra en las inundaciones. Hasta enero 2027, la región norteña está en vilo por 1.3 millones de personas y 440,942 viviendas en riesgo alto o muy alto.

Estas cifras no son menores, sobre todo, si se considera que, de acuerdo con los Censos Nacionales 2025, la población total del departamento de Piura alcanzó los 2.1 millones de personas. Solo por inundaciones, están en peligro el 61.9% de piuranos.

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Sobre las viviendas, conocer de qué material están construidas también es información que no puede pasarse por alto: Respecto al material de las paredes de las viviendas en este departamento, el 53.3% son de ladrillo o boque de concreto, 22.2% de adobe, 13.3% de triplay/calamina/estera, 1.4% madera, 0.3% tapia y el 9.5% de otro material. En tanto, el 56.0% de las viviendas particulares con ocupantes presentes cuentan con piso diferente a madera, tierra u otro material.

En este contexto, en los últimos días, el Gobierno ha dado algunos anuncios. En su reciente viaje a Piura, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la entrega de bonos a las familias damnificadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

Es más, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia a los aeropuertos de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, que forman parte del primer grupo de aeropuertos concesionados a Aeropuertos del Perú, ente riesgo de intensas lluvias.

Y, el Gobierno autorizó recursos por S/ 1,154.2 millones para atender los impactos del fenómeno El Niño sobre la infraestructura y la población que viven en las zonas afectadas, así como para reforzar la capacidad de respuesta y prevención en todo el país. Las disposiciones fueron aprobadas mediante decretos supremos el último viernes y sábado.

Piura: ¿en qué condiciones recibe este golpe?

En el primer semestre, la economía de Piura creció 2.5%, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, esta cifra esconde dolencias notorias.

El 28.1% de la población piurana se encontraba en condición de pobreza monetaria, por encima del resultado nacional (25.7%), de acuerdo con el INEI, con información del 2025.

Asimismo, al tercer trimestre de este año, la ciudad de Piura registró una tasa de empleo informal de 64.7% entre octubre 2025 - septiembre 2026 y una tasa de desempleo de 5.6% en el tercer trimestre de este año. En el último año, registró ingresos mensuales por S/ 1,921.6, con lo que se ubica en el grupo de 11 ciudades con ingresos por debajo de los S/ 2,000.

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ciudad. Periodo: octubre 2025 - septiembre 2026 (Soles)

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ciudad. Periodo: octubre 2025 - septiembre 2026 (Soles). Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Otro indicador es el Índice de Competitividad Regional (Incore) del Instituto Peruano de Economía (IPE): el departamento está en la posición 17 de 25 (tabla total incluye Lima Metropolitana y Lima provincias). De los seis pilares que mide el Incore, en tres está en peores posiciones que la medición general: laboral (puesto 21), infraestructura (23) y salud (18).

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Inversión de Piura contra desastres

Sobre la inversión en proyectos vinculados a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, a nivel regional, de los S/ 21.1 millones asignados para este año a Piura, se ha devengado el 89.6% al 27 de noviembre.

A nivel de gobiernos locales, es decir, municipalidades, en conjunto tienen S/ 35.3 millones para obras para este año. De este monto, hasta ahora -a poco más de un mes de culminar el año-, han invertido solo el 44.2%, con tres distritos (Sapillica, Morropón y Salitral) que, contando con recursos para proyectos, tienen un avance de 0%.