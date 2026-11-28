El Ejecutivo aprobó recursos para financiar bonos de vivienda, bonificaciones a policías y militares, atención sanitaria e intervenciones de prevención frente al fenómeno climático 2026-2027. Además, destinó fondos a gobiernos locales y entidades públicas.

El Gobierno autorizó un crédito suplementario de S/1,128 millones para financiar acciones de prevención y respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.

Los recursos serán distribuidos entre siete entidades públicas, entre ellas los ministerios del Interior, Defensa y Vivienda, según el Decreto Supremo N.º 268-2026-EF, publicado hoy.

La norma establece que el financiamiento también beneficiará al Ministerio Público, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

Entre los principales destinos de estos recursos figura el pago del Bono Familiar Habitacional, en las modalidades de construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva, así como el Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias, dirigido a las familias afectadas por desastres.

Asimismo, se financiarán bonificaciones por alto riesgo para el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército desplegado en zonas declaradas en emergencia. También se fortalecerá la capacidad de respuesta y atención sanitaria del Comando de Salud del Ejército (Cosale).

MÁS RECURSOS PARA GOBIERNOS LOCALES Y PREVENCIÓN

Además del crédito suplementario, el Ejecutivo autorizó otros recursos para financiar inversiones y acciones de prevención frente a las lluvias intensas y el fenómeno El Niño.

Mediante el Decreto Supremo N.º 272-2026-EF, se aprobó un crédito suplementario de S/24.6 millones a favor de diversos gobiernos locales. El dinero permitirá financiar la ejecución de 11 inversiones vinculadas con transporte, actividades agropecuarias y movilidad urbana, con el objetivo de garantizar su continuidad.

Por otro lado, el Decreto Supremo N.º 270-2026-EF autorizó una transferencia de S/791,278 al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

Los fondos serán destinados a intervenciones de prevención y mitigación en 23 sedes priorizadas de la Red CITE, con el propósito de proteger su infraestructura y equipamiento especializado, además de garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

A ello se suma la transferencia de S/517,000, autorizada mediante el Decreto Supremo N.º 267-2026-EF, a favor de 12 gobiernos locales para financiar 13 intervenciones priorizadas por la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

DEFENSA RECIBIRÁ S/30 MILLONES PARA MAQUINARIA

En tanto, el Decreto Supremo N.º 266-2026-EF autorizó una transferencia de S/30 millones al Ministerio de Defensa para financiar la adquisición de equipos mecánicos de ingeniería, maquinaria pesada, vehículos de soporte logístico y equipos de soporte técnico.

La adquisición busca fortalecer la capacidad operativa del sector ante las intensas precipitaciones y los posibles impactos del fenómeno El Niño 2026-2027.

En conjunto, las disposiciones presupuestales contemplan S/1,154 millones en recursos para atender los riesgos asociados al fenómeno climático, proteger infraestructura y mantener la continuidad de servicios en las zonas que podrían resultar afectadas.