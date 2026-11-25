Urubamba, Cusco. La inversión pública es una de las piezas clave que tiene el Perú. Este indicador, aunque no pesa igual que la inversión privada, permite que se ejecuten obras en zonas prioritarias para el Estado. En este contexto, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó a Gestión los planes que se alistan para dar un giro.

-Si bien el Congreso de la República les aprobó facultades, fueron acotadas. ¿Hay algún tema que se propuso como parte de las facultades, pero que no prosperó y, ahora, se impulsaría como proyecto de ley?

Sí, efectivamente. Básicamente tiene que ver con el tema laboral, la formalización laboral del sector de la microempresa. Ahí estamos esperando también empalmar con la comisión [presidencial] para ir juntos y presentar una propuesta incluso de más largo alcance que la que pensamos para las facultades.

-¿Hay algún otro proyecto de ley que vendría desde el MEF?

Como comentaba, básicamente está el tema laboral y tributario de la microempresa y algo con el mercado de capitales. Las [iniciativas de] las otras dos comisiones no requieren ley. Es básicamente acción en la parte de evasión tributaria, gestión pública, inversión pública.

Pensándolo más profundamente, es muy posible que tengamos una nueva ley de inversión pública, porque la actual “ya hace agua por todos lados” y no va a ser suficiente con algunos cambios menores . Vamos a ir por cambios mayores, una cirugía mayor.

Recientemente se ajustó la proyección de economía para 2026 de 3.4% a 3.1%.(Fotos: @photo.gec)

-¿Qué se conseguiría o cuál es el foco del MEF para tener una nueva ley de inversión pública?

Sí, lo estamos estudiando, pero nos enfrentamos a 40% de obras públicas paralizadas en los últimos 10 años. Esto demuestra que ha fracasado el sistema. No podemos con ese mismo sistema inyectar mucho más dinero porque vas a perderlo.

Si no cambiamos nada, si solamente todos los años de manera inercial damos presupuesto público para inversión pública, va a pasar lo mismo. Tenemos que cambiar y ese ajuste pasa por la ley misma, una nueva ley de inversión pública.

-¿Se van a reducir los regímenes tributarios?

Los regímenes tributarios para la micro y pequeña empresa (mypes) no [tienen] buen diseño tributario. Lo correcto en el mundo es cobrar sobre la base de la renta.

En cambio, el régimen RER y RUS son ciegos a los trabajadores. No importa que tengas trabajadores formales e informales, te da lo mismo porque no lo vas a descontar. Entonces, sí, efectivamente, esos regímenes van a tener que ser modernizados y cambiados por un régimen progresivo de renta.