Las regiones del país concentran oportunidades de inversión en sectores como agroindustria, minería, turismo y energía. Sin embargo, la falta de infraestructura, los altos costos energéticos y las trabas burocráticas siguen limitando su desarrollo. En CADE Ejecutivos 2026, representantes de las cámaras de comercio regionales pusieron sobre la mesa sus principales demandas y compromisos para cambiar este escenario. ¿Qué medidas proponen para acelerar las inversiones y convertir el potencial de las regiones en crecimiento económico?

Uno de los planteamientos centrales fue el de Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, quien propuso que las nuevas autoridades rindan cuentas durante sus primeros 100 días de gestión sobre las obras destrabadas, las inversiones atraídas y las medidas adoptadas para resolver proyectos paralizados. La iniciativa busca que los compromisos de las próximas administraciones se traduzcan en resultados verificables para las regiones.

La sesión ‘¿Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones? La visión de las cámaras de comercio regionales’ fue conducida por Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), y contó con la participación de Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad; José Luis García, presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo; Jorge Morales, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto; y Santoyo.

Zapata señaló que el país necesita mejorar su productividad y competitividad, pero advirtió que persisten problemas de regionalización, obras paralizadas y regulaciones que dificultan la puesta en marcha de emprendimientos e inversiones. También sostuvo que las cámaras de comercio tienen un papel importante en la articulación de propuestas y en el seguimiento de las necesidades de sus respectivas regiones.

¿Qué inversiones y proyectos buscan impulsar las cámaras del norte y centro?

Desde la macroregión norte, Fernando Guerra destacó el potencial de La Libertad en agroindustria, minería y exploración petrolera. Sobre esta última actividad, mencionó que los trabajos de exploración del consorcio Anadarko podrían abrir la posibilidad de alcanzar una producción de 150,000 barriles diarios, de acuerdo con lo señalado por Perú-Petro. Ese volumen representaría tres veces la producción actual, según lo expuesto por el dirigente empresarial.

En agroindustria, Guerra consideró necesario asegurar el financiamiento y la ejecución de los proyectos Chavimochic, Olmos y Alto Piura. Estimó que su desarrollo permitiría generar entre 200,000 y 300,000 empleos formales en La Libertad y el norte del país. También pidió atender los problemas de inseguridad y avanzar con la Red Vial 4 y la Autopista del Sol, proyecto que, indicó, lleva 17 años y registra un avance de ejecución de 60%.

La exploración petrolera vinculada al consorcio Anadarko podría abrir la posibilidad de alcanzar una producción de 150,000 barriles diarios.

Como parte de los compromisos de las cámaras del norte, anunció la elaboración de una plataforma de seguimiento de las principales obras públicas y la conformación de un frente empresarial para trabajar en seguridad e informalidad. También planteó continuar promoviendo mecanismos de obras por impuestos y servicios por impuestos, además de iniciativas de innovación y emprendimiento.

En la macroregión centro, José Luis García puso el foco en la falta de infraestructura vial y las barreras burocráticas que afectan a las empresas. Cuestionó que la nueva Carretera Central no cuente con reglamentación ni presupuesto, pese a la existencia de una iniciativa legislativa relacionada con el proyecto. También advirtió que las deficiencias de conectividad elevan los costos de los sectores productivos de Junín, Pasco, Huancavelica y Ayacucho.

García anunció que las cámaras trabajan en una propuesta legislativa para que puedan emitir licencias de funcionamiento y de construcción. El objetivo, explicó, sería reducir los espacios para la corrupción y las prácticas de extorsión, chantaje y condicionamiento que, afirmó, afectan estos trámites municipales. Asimismo, planteó una mayor articulación entre el Estado, el sector privado y la academia para impulsar investigación aplicada y dinamizar las cadenas productivas.

¿Qué reclaman Loreto y Cusco para atraer inversiones?

Jorge Morales sostuvo que la Amazonía no es una región pobre, sino desconectada, desatendida y subaprovechada. Indicó que Loreto ocupa el último lugar en competitividad desde hace 10 años y destacó su potencial en turismo, actividad forestal e hidrocarburos. Sin embargo, advirtió que la falta de conectividad y energía, así como las dificultades para hacer empresa, limitan la llegada de inversión privada.

Para cambiar ese escenario, planteó establecer una zona económica especial y un tratamiento tributario diferenciado. También pidió impulsar la hidrovía amazónica, mejorar las conexiones carreteras y desarrollar vuelos internacionales y regionales, entre ellos una conexión aérea con Cusco y otra con Leticia, en Colombia. En materia energética, señaló que Loreto paga la electricidad más cara del país y propuso evaluar un proyecto privado de conexión eléctrica subfluvial mediante cable submarino.

Se planteó acelerar la masificación del gas natural en el sur del país para reducir los costos energéticos y mejorar la competitividad de las empresas.

En el caso de la macroregión sur, Fernando Santoyo advirtió que los costos de energía restan competitividad a las empresas. Indicó que en el sur se paga alrededor de 20% más por la electricidad que en Lima y otras regiones de la costa, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) puede costar hasta tres veces más que el gas natural. Por ello, defendió la masificación del gas como una condición para diversificar la actividad productiva y reducir los costos empresariales.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco también destacó el potencial del turismo y la minería, pero cuestionó las deficiencias de infraestructura y la falta de ejecución presupuestal. Mencionó que por el circuito del Valle Sagrado circulan más de 1.5 millones de turistas al año, pese a las malas condiciones de sus vías. Además, señaló que el sur concentra cerca del 46% de la inversión minera, pero sus beneficios no se traducen suficientemente en bienestar para la población.

Como parte de la respuesta empresarial, Santoyo informó que en Cusco se lanzó un observatorio ciudadano de ejecución del gasto público para generar alertas sobre el avance presupuestal y el cierre de brechas. También advirtió que existen más de 1,000 proyectos paralizados en la región y pidió a las próximas autoridades priorizar la meritocracia y la capacidad técnica de los funcionarios encargados de ejecutar las inversiones.