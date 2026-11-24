La edición 64 de CADE Ejecutivos inició este martes en Cusco con un llamado a fortalecer la articulación entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil para aprovechar las oportunidades de crecimiento del país y convertirlas en mayor bienestar para los peruanos. El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, se desarrolla hasta el 26 de noviembre en Urubamba bajo el lema “Unidos para avanzar”.

La inauguración estuvo marcada por un minuto de silencio en memoria de María Jesús “Mayu” Hume Hurtado, destacada empresaria y pionera del liderazgo femenino en el Perú. Posteriormente, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, planteó como punto de partida una de las principales interrogantes del encuentro: cómo convertir el potencial económico del Perú en prosperidad compartida.

“¿Cómo es posible que en un país con tanta riqueza y oportunidades todavía no hayamos sido capaces de ofrecer una vida digna a todos los ciudadanos?”, cuestionó Galdos durante su intervención.

El presidente de IPAE sostuvo que el país cuenta con recursos naturales, creatividad y capacidad emprendedora, pero todavía mantiene una brecha entre ese potencial y el bienestar de su población. “Lo que todavía no hemos podido conseguir es transformar ese extraordinario potencial en prosperidad compartida”, afirmó.

Galdos también puso el foco en la desigualdad de oportunidades y en la responsabilidad que tienen los líderes empresariales, institucionales y políticos frente a este escenario. En ese sentido, señaló que “unidos” no implica pensar de la misma manera, sino reconocer objetivos comunes por encima de las diferencias.

“Unirnos significa abandonar la cómoda costumbre de atribuir a otros la responsabilidad por lo que no funciona. Unirnos significa comprender que el Perú ya no necesita más diagnósticos ni promesas, necesita líderes capaces de convertir las aspiraciones en decisiones, las decisiones en resultados”, sostuvo.

El rol de las empresas

Durante su discurso, Galdos hizo además una reflexión sobre el papel del sector privado en el desarrollo nacional. Recordó que durante décadas las empresas han defendido la inversión privada, la estabilidad económica, la libertad de empresa y la generación de empleo, pero planteó que estos objetivos deben complementarse con una mayor contribución al desarrollo del país.

“¿Es suficiente construir una empresa exitosa para considerarnos líderes empresariales comprometidos con el país?”, preguntó ante los asistentes.

Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, durante la inauguración de CADE Ejecutivos 2026 en Cusco. Foto: Captura YouTube.

Para el presidente de IPAE, el liderazgo empresarial debe ir más allá de los resultados de cada compañía. “El éxito empresarial es valioso e indispensable para avanzar, pero el verdadero liderazgo solo alcanza su verdadera magnitud cuando trasciende los intereses de la propia empresa y contribuye al bienestar de la sociedad” , afirmó.

En esa línea, sostuvo que el sector privado no puede exigir mejores instituciones sin contribuir a fortalecerlas, ni reclamar una educación de calidad sin involucrarse en el desarrollo del talento. También cuestionó que se espere exclusivamente de los líderes políticos la construcción del país que necesitan las empresas para crecer.

“La pregunta correcta es qué empresas y líderes necesita el país para desarrollarse”, remarcó Galdos.

El representante de IPAE agregó que uno de los desafíos será conectar las capacidades existentes en las distintas regiones, donde existen empresas, instituciones educativas y autoridades con potencial para impulsar el desarrollo. Para ello, consideró necesario fortalecer la presencia de Acción Empresarial en todo el territorio.

Arellano: Perú atraviesa una ventana de oportunidad

A su turno, Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, puso énfasis en las condiciones económicas que, a su juicio, permiten mirar con optimismo el futuro del país, aunque reconoció que persisten problemas que deben ser atendidos.

“El Perú está viviendo una ventana de oportunidad única en su historia. Si la aprovechamos bien, podemos transformar nuestro futuro”, señaló Arellano durante la inauguración.

El presidente de CADE destacó que la economía peruana mantiene un crecimiento que estimó en 3.2% para este año y resaltó otros indicadores como la fortaleza de la moneda, el nivel de reservas y la evolución de las exportaciones y el endeudamiento.

CADE Ejecutivos 2026

Asimismo, recordó que la situación de pobreza ha mejorado significativamente respecto de hace dos décadas, aunque consideró que el nivel actual sigue siendo inaceptable. “Nuestra pobreza es cercana al 25%, inaceptable, sin duda, pero hace apenas dos décadas alrededor del 60% era pobre”, indicó.

Arellano también resaltó el potencial del país frente a los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial. Si bien reconoció que esta tecnología representa una amenaza para determinados empleos, sostuvo que existen actividades productivas peruanas que mantienen oportunidades de crecimiento.

“Es cierto que hay amenazas, que la IA va a reemplazar empleos, pero no va a reemplazar nuestros arándanos. Y la IA no solo compite con nuestro cobre, sino que lo necesita para funcionar”, afirmó.

Brechas que aún persisten

El optimismo sobre las condiciones económicas del país no implica, sin embargo, desconocer los problemas estructurales. Arellano mencionó entre los principales desafíos la situación de la salud, educación e infraestructura, la baja productividad, las dificultades para incorporar nuevas tecnologías y el incremento de problemas vinculados con la inseguridad.

Pero puso especial énfasis en la distribución de los beneficios del crecimiento económico entre las distintas regiones.

“Lo peor de todo es que no hemos conseguido que los beneficios del crecimiento lleguen suficientemente bien para todos los peruanos”, sostuvo.

Según Arellano, durante años la inversión y el desarrollo se concentraron en aquellos lugares donde resultaba más sencillo producir y desarrollar negocios, mientras otras ciudades y sectores quedaron rezagados. En ese contexto, consideró que el crecimiento de los ingresos regionales abre una oportunidad para cambiar esa dinámica.

La descentralización y el desarrollo regional serán precisamente algunos de los ejes centrales de CADE Ejecutivos 2026. El encuentro busca abordar las oportunidades de inversión fuera de Lima, el uso eficiente de recursos públicos y mecanismos como las Obras por Impuestos (OxI) y las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Un momento de cambio

Arellano también destacó que el próximo año estará marcado por un escenario político distinto, con renovación de autoridades en distintos niveles del Estado. En su lectura, este proceso puede abrir una oportunidad para generar acuerdos y avanzar en proyectos pendientes.

“En el Estado, cuya actuación nos ha decepcionado muchísimo tantas veces, este año cambian todos: presidente, ministro, congresistas, gobernadores, alcaldes provinciales, distritales, todos”, afirmó.

Añadió que el país cuenta actualmente con recursos públicos que no siempre son ejecutados de manera eficiente y que existen mecanismos que podrían contribuir a mejorar su utilización.

Para Galdos, este escenario requiere recuperar la confianza y fortalecer las instituciones, pero también asumir responsabilidades desde el sector privado y la sociedad. “El desarrollo no ocurre por inercia, sino requiere decisiones, instituciones que funcionen, inversión, talento y liderazgos capaces de asumir responsabilidades”, sostuvo.

Con esta mirada, CADE Ejecutivos 2026 buscará durante sus tres jornadas generar una agenda común en torno al crecimiento desde las regiones, la inversión, la competitividad, la innovación y la articulación entre empresas, Estado y sociedad civil.

El foro contará con la participación de empresarios, autoridades, inversionistas y especialistas nacionales e internacionales. Entre los invitados figuran Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú; Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF; y Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas.

La jornada de cierre, prevista para el jueves 26 de noviembre, estará orientada a presentar el Legado CADE Ejecutivos 2026, que recogerá compromisos y propuestas de empresarios, gremios y autoridades para impulsar una agenda compartida de desarrollo.

En su intervención, Galdos llevó esa discusión más allá de la coyuntura y planteó una perspectiva de largo plazo: “¿Qué país queremos dejar a quienes todavía no han nacido?”. Su respuesta apuntó a un Perú en el que el lugar de nacimiento no determine las oportunidades, las regiones tengan un papel protagónico y la prosperidad deje de ser un privilegio para convertirse en una posibilidad para todos.