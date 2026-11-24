Tras las críticas surgidas por los imprevistos en la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas, la Comisión de Constitución del Senado acordó citar al canciller Carlos Espá. La convocatoria es para el próximo martes 1 de diciembre.

De esa manera, el canciller Espá tendrá que dar detalles sobre la organización de la visita del papa León XIV a nuestro país, en especial sobre las fallas técnicas de audio y video que afectaron a los presentes en la misa.

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Además, se le pedirá información sobre la adhesión del Perú al Escudo de las Américas de Estados Unidos, impulsado por su presidente Donald Trump.

En paralelo, desde la Cámara de Diputados se maneja la opción de interpelar al canciller Carlos Espá.

De momento, se tiene un documento con 37 preguntas para que sean atendidas por el ministro.