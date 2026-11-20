El vicepresidente de la República, Luis Galarreta, sostuvo que los pedidos surgidos en el Parlamento para que Carlos Espá deje el cargo de canciller son opiniones políticas válidas en democracia, pero remarcó que las responsabilidades por los problemas registrados durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

“Estamos en democracia y cualquier opinión, por supuesto, es válida. La opinión de un político en cualquier parte del mundo es una opinión política”, señaló Galarreta al ser consultado sobre las voces que plantean la salida de Espá del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El vicepresidente recordó que la Cancillería ya emitió un comunicado sobre lo ocurrido y que el propio ministro Espá aseguró que llegará “hasta las últimas consecuencias”. En ese sentido, sostuvo que se debe establecer quiénes estuvieron a cargo de la organización de la actividad y determinar las responsabilidades que correspondan, tanto de empresas privadas como de funcionarios.

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Galarreta indicó que el Ejecutivo lamenta las dificultades que enfrentaron algunas personas durante la misa, entre ellas problemas relacionados con la comodidad y el cierre de puertas. No obstante, consideró que estos hechos constituyen un episodio puntual frente al desarrollo general de la visita del papa León XIV al Perú, que calificó como “extraordinaria”.

Luis Galarreta, vicepresidente de la República, se pronunció sobre los cuestionamientos al canciller Carlos Espá por los incidentes registrados durante la misa del papa León XIV en Las Palmas. (Foto: El Peruano)

“Se tiene que investigar para ver responsabilidades en cada caso, si hay contractuales, si hay administrativas, eso lo definirán las investigaciones que hará la propia Fiscalía”, afirmó.

Captura de alias ‘Jolín’: ¿cuándo será trasladado al Perú?

El vicepresidente de la República y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre la captura de Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias ‘Jolín’, detenido el jueves 19 de noviembre en la ciudad de Tonsupa, provincia de Esmeraldas, en Ecuador.

Galarreta señaló que el detenido podría llegar al Perú durante este fin de semana, luego del trabajo coordinado entre las autoridades peruanas, ecuatorianas y de Estados Unidos para ubicarlo y concretar su captura.

El también jefe del Gabinete indicó que existe cooperación entre los gobiernos de Perú y Ecuador para agilizar los trámites de traslado de Bazán Valderrama, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría, que opera en Trujillo.

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“Se ha hablado con el Gobierno, con el presidente Noboa anoche sobre los trámites. Esa es la cooperación que hay entre los países. Puede estar ahora, puede estar mañana”, manifestó.

Asimismo, Galarreta destacó las recientes capturas de presuntos integrantes de organizaciones criminales y señaló que, en menos de cuatro meses, se han concretado dos detenciones consideradas importantes por el Ejecutivo.