Opinión. Los escándalos por infidelidad han existido siempre. Jensen Huang, por ejemplo, decidió serle infiel a su esposa, Lori, después de 41 años de casados. Fue una historia más en el largo camino de las infidelidades mundiales. Podría haber pasado desapercibida, como muchos otros casos, pero no fue así.

El domingo 8 de noviembre, cuando Huang hizo pública su inconducta estrictamente privada, no era consciente de que estaba iniciando una severa crisis reputacional para Nvidia, la compañía que fundó y de la cual fue su CEO durante 33 años.El escándalo, hecho público, no solo afectó la reputación del ejecutivo, sino que alcanzó a las finanzas de la empresa, al mercado bursátil y regulatorio estadounidense, al ecosistema de Silicon Valley, al sistema de inteligencia y hasta a la geopolítica porque involucró a dos países: Estados Unidos y China.

¿Por qué ocurrió esto? Muy sencillo: las conductas inapropiadas de los altos ejecutivos, incluidos los escándalos amorosos, afectan hoy irremediablemente el desempeño de las organizaciones. Son los signos reputacionales de esta época. Un reciente estudio de la consultora Global Situation Room identificó los diez mayores riesgos a los que se enfrentan las organizaciones: en el cuarto puesto están las fallas éticas y, en el sexto, las controversias que involucran a sus ejecutivos, como Huang.

Antes de la crisis, Nvidia estaba valorada en más de 4.5 billones de dólares. Era la empresa emblema del auge de la IA y la segunda más valiosa de EE. UU. Pero bastaron unos días para que el affair de Huang hiciera desaparecer más de 600.000 millones de dólares de dicha valoración. Él mismo perdió cerca de 17.000 millones de dólares de su fortuna personal. ¡Impresionante!

Pero no es el único caso con este estilo. El 1 de septiembre del año pasado, cuando Nestlé despidió a su CEO, Laurent Freixe, luego de descubrir que mantenía una relación romántica con una subordinada directa, las acciones de la empresa cayeron 3.2% en la bolsa de valores de Zúrich. Un mes antes, el 1 de agosto, Antonio Acosta, presidente del Banco Pichincha, en Ecuador, tuvo la mala fortuna de toparse con un cliente ofuscado por un mal servicio. Encarado por él, Acosta le gritó: “si no le gusta el banco, váyase a otro y no joda”. El video se hizo viral en redes sociales, lo que originó una caída de 10 dólares en las acciones de la entidad y el retiro masivo de 160 millones de dólares en un solo día.

Y también está el caso de Astronomer. Si bien la empresa no cotiza en bolsa, el descubrimiento en vivo de la relación entre el CEO, Andy Byron, y su directora de Recursos Humanos desató una crisis reputacional severa, por tratarse de una falta al código de conducta, al gobierno corporativo y al liderazgo. El escándalo originó, por supuesto, su salida.

Diversos estudios ya han demostrado cómo han cambiado las amenazas para la supervivencia de las empresas. Las crisis actuales no se producen, necesariamente, por fallas operativas, un mal producto o servicio, o por un asunto comercial, sino por el incumplimiento de las políticas y los códigos internos, o por conflictos de interés entre los miembros de una empresa.

Hoy, la conducta de un CEO ha dejado de pertenecer a su esfera íntima: su vida privada termina en el instante en que compromete las políticas de compliance de su organización; su error deteriora la coherencia ética y la legitimidad de la empresa. Por ello, debemos redefinir cómo entendemos hoy el riesgo reputacional e integrarlo dentro de la matriz de riesgo corporativa.El punto vulnerable de Nvidia no fue una falla en sus chips, sino la relación extramatrimonial de su fundador.

Jensen Huang presentó su renuncia como director ejecutivo de Nvidia.

Además, Huang mintió cuando se le preguntó sobre la relación con la ejecutiva china Alice Huang. Y, por si fuera poco, ocultó que tuvo relación con otras dos personas de su mismo entorno empresarial.

Nvidia ha perdido su capital reputacional y dependerá de las medidas que tome para recuperarlo. Para calmar la tormenta, no ha aceptado el retorno de Huang a su puesto original y ha asegurado que “todo sigue igual”. Sin embargo, Wall Street no le cree. La crisis aún tiene para rato, pues quedan muchas preguntas por responder e investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en ingles) y de los departamentos de Justicia y de Comercio.

Los tiempos cambian. Quizás los mercados no castiguen el romanticismo o la infidelidad, pero sí la falta de controles internos y la hipocresía corporativa: aquella que se demuestra cuando las empresas exigen a sus empleados que cumplan estrictos códigos de conducta que sus CEO no están dispuestos a seguir. Si no pueden supervisar este tipo de faltas, ¿cómo podrían hacerlo con otros riesgos, como los operativos o financieros?En tiempos de hiperconectividad, ningún alto ejecutivo escapa del escrutinio público. Su reputación dejó de ser un activo personal para convertirse en un factor de riesgo capaz de desatar una crisis corporativa en cualquier momento. (*) Comunicador, experto en gestión de crisis.