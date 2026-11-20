Diciembre suele llegar con prisa: cierres, metas y celebraciones. En medio de ese ritmo, solemos dejar para el final lo verdaderamente importante. Las carreras profesionales no cambian solo con grandes decisiones; también pueden dar un giro a partir de conversaciones significativas y oportunas. En esta edición de 20 en empleabilidad, Mariella Soto, consultora asociada de LHH Perú, propone tener tres conversaciones antes de que termine el año

Soto recomienda sostener una conversación con tu jefe o un líder de confianza, para hablar sobre tu desarrollo profesional; con alguien de tu red de contactos, para reconectar y fortalecer vínculos; y contigo mismo, para reflexionar sobre dónde estás y hacia dónde quieres ir.

“El cierre de año es una oportunidad para hacer una pausa y tomar decisiones sobre nuestro futuro profesional”,​ señala Soto.

Agregó que estas tres conversaciones tienen algo en común: requieren intención. Ninguna aparecerá por sí sola en tu calendario. Juntas pueden darte claridad sobre dónde estás, visibilidad ante quienes pueden impulsarte y dirección para definir hacia dónde quieres avanzar.