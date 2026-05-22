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LHH Perú
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La ha llegado para quedarse en el mundo laboral, y quienes están en búsqueda activa de empleo lo saben: redactar un currículum, preparar una entrevista o personalizar una postulación puede volverse más simple y rápido con ayuda de la IA. Sin embargo, es importante usarla con criterio y no depender de ella en exceso.

Rodríguez señaló que uno de los errores más comunes es asumir que la IA puede hacerlo todo mejor que nosotros. Explicó que es un documento estratégico que debe partir de nuestra propia experiencia, ya que nadie conoce mejor nuestra trayectoria profesional que uno mismo. Asimismo, advirtió sobre otro error frecuente: no revisar con detenimiento las propuestas generadas por la IA.

“La IA puede ser una aliada valiosa en tu , pero solo cuando la usas con prudencia. Se trata de saber utilizarla y entender cuál es su lugar en el proceso: puede ayudarte a organizar información, mejorar la forma, la estructura y la redacción, pero nunca reemplazar tu criterio, tus palabras ni tu autenticidad”, enfatizó.

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