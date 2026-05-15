Destacó la importancia de la capacidad de desaprender, una habilidad que actualmente se está evaluando en las entrevistas de selección de líderes mediante preguntas como: “¿Qué creencia de liderazgo tuviste que abandonar para seguir siendo efectivo?” o “Si tuvieras que volver a empezar hoy, ¿qué harías completamente distinto?”.

Además de la capacidad de desaprender y reaprender rápidamente, señaló que es un hecho que la IA está redefiniendo el valor del trabajo y que los roles están cambiando aceleradamente. Frente a esta realidad, Jimena Díaz invita a reflexionar sobre la necesidad de explorar cuál es tu nivel real de adopción de la IA para tomar decisiones, la capacidad de delegar en sistemas y cómo estás integrando el pensamiento híbrido, es decir, la inteligencia humana + la inteligencia artificial en tu gestión.

Agregó que los líderes han dejado de ser el centro de las decisiones para convertirse en arquitectos de sistemas de decisión. “La IA no está desplazando a los líderes; está desplazando a los líderes que no evolucionan en su forma de liderar. Tu próximo reto laboral como líder no es entender la IA, sino redefinir su rol frente a ella”, expresó.