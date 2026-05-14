ATLANTA.- Desde el 11 al 14 de mayo, se desarrolla en Atlanta el Red Hat Summit 2026, considerado uno de los eventos de código abierto más importantes del mundo. Durante cuatro días, la compañía reúne a líderes tecnológicos, desarrolladores y empresas para discutir el futuro de la infraestructura digital, con foco en inteligencia artificial empresarial, nube híbrida y soberanía digital.

En esta edición, Red Hat plantea que la conversación tecnológica ya no gira únicamente en torno a experimentar con inteligencia artificial, sino sobre cómo llevarla a operaciones reales a gran escala. La empresa también pone énfasis en un tema cada vez más relevante para organizaciones y gobiernos: el control sobre los datos y la infraestructura tecnológica en un contexto de creciente regulación y tensiones geopolíticas.

Bajo conceptos como “The Next Platform is Choice” y “The AI-Ready Enterprise is Here”, el Summit busca mostrar cómo las plataformas abiertas y el open source pueden combinar flexibilidad, automatización y escalabilidad para acelerar la transformación digital de las empresas.

IA agéntica y agentes empresariales

Durante el keynote inaugural del Red Hat Summit 2026, Matt Hicks, presidente y CEO de la compañía, señaló que la industria tecnológica atraviesa un nuevo punto de inflexión, comparable al impacto que en su momento tuvieron Linux y Kubernetes.

Explicó que las organizaciones enfrentan hoy el reto de avanzar en iniciativas de inteligencia artificial mientras mantienen en operación sistemas heredados críticos para el negocio. En ese contexto, Red Hat presentó un repositorio de “skills” o habilidades agénticas, orientado a permitir que agentes de IA ejecuten tareas específicas dentro del entorno empresarial.

Estas capacidades buscan que los agentes puedan actuar como “super usuarios empresariales”, realizando funciones como análisis de logs, aplicación de parches, soporte técnico o resolución de incidencias, integrados a las plataformas y suscripciones de Red Hat.

La compañía enfatizó que el objetivo es construir una base abierta y controlada para desplegar sistemas autónomos en empresas, con mayor transparencia, trazabilidad y gobernanza en el uso de inteligencia artificial.

Matt Hicks, presidente y CEO de Red Hat, durante su participación en el Red Hat Summit 2026, en Atlanta Foto: Red Hat.

Red Hat AI 3.4: de los pilotos a la IA operativa

Como parte de los anuncios del Summit, Red Hat también presentó avances en Red Hat AI 3.4, plataforma con la que busca cerrar la brecha entre la experimentación con inteligencia artificial y su despliegue en producción.

La solución integra herramientas para desarrollar, desplegar y gestionar agentes de IA en entornos híbridos, con capacidades de inferencia distribuida, observabilidad, evaluación de modelos y mecanismos de seguridad.

Uno de los componentes centrales es el modelo “Model-as-a-Service” (MaaS), que permite acceder a modelos de IA desde una interfaz unificada, mientras los equipos de TI pueden administrar el consumo, las políticas de uso y los controles de seguridad.

La plataforma también incorpora capacidades de AgentOps para gestionar el ciclo de vida de agentes de IA, desde su desarrollo hasta su operación, incluyendo trazabilidad de acciones, auditoría e identidad criptográfica para registrar las operaciones ejecutadas por los sistemas.

Joe Fernandes, vicepresidente y gerente general de la Unidad de Negocio de IA de Red Hat, señaló que la llamada “era agéntica” implica una evolución en las plataformas empresariales, pasando de la ejecución de aplicaciones tradicionales a sistemas más autónomos e inteligentes.

El Red Hat Summit 2026 se lleva a cabo del 11 al 15 de mayo, en Atlanta, Georgia. Foto: Giancarlos Torres - Gestión.

NASA migra infraestructura crítica a Red Hat

Uno de los anuncios destacados de la primera jornada fue el acuerdo con el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, que migró parte de su infraestructura de misión crítica a Red Hat OpenShift Virtualization.

Según explicó la compañía, el JPL utilizará esta plataforma para soportar operaciones de alto rendimiento vinculadas a misiones de espacio profundo. La propuesta combina herramientas de nube híbrida y automatización para gestionar máquinas virtuales y futuras aplicaciones en contenedores.

Red Hat destacó que la plataforma incorpora capacidades avanzadas de seguridad y cumplimiento, incluyendo políticas de red, controles de acceso y herramientas de protección para operaciones críticas. El objetivo es agilizar la administración de cargas de trabajo y sostener una base tecnológica flexible para futuras demandas vinculadas a la exploración espacial.

Sachin Mullick, director de gestión de productos de Plataformas Híbridas de Red Hat, señaló que las organizaciones buscan modernizar sus capacidades digitales mientras maximizan sus inversiones existentes, reduciendo al mismo tiempo la complejidad operativa mediante automatización integrada.

Matt Hicks, presidente y CEO de Red Hat, durante su presentación en el Summit Red Hat Summit 2026. Foto: Red Hat.

Nissan apuesta por vehículos definidos por software

Otro de los anuncios relevantes del evento fue la alianza entre Nissan y Red Hat para desarrollar una plataforma de vehículos definidos por software (SDV) de próxima generación.

Como parte de esta colaboración, la automotriz japonesa utilizará Red Hat In-Vehicle Operating System como base para la computadora central de sus futuros vehículos. El objetivo es construir una arquitectura más flexible y escalable, capaz de recibir actualizaciones de software durante toda la vida útil del automóvil.

Se explicó que la industria automotriz atraviesa una transición desde sistemas tradicionales ligados al hardware hacia plataformas más abiertas y nativas de la nube. En este contexto, Nissan busca desacoplar el desarrollo de aplicaciones del hardware para acelerar la innovación y actualizar funciones del vehículo con una lógica similar a la de los teléfonos inteligentes.

La compañía también remarcó que la inteligencia artificial será un componente central dentro de esta nueva arquitectura, ayudando a agilizar procesos de validación y mejorar la productividad en el desarrollo de software automotriz.

Francis Chow, vicepresidente y gerente general de In-Vehicle Operating System de Red Hat, sostuvo que el cambio hacia vehículos definidos por software requiere transformar la manera en que se desarrolla y mantiene el software automotriz. Por su parte, Kazuma Sugimoto, gerente general de Desarrollo de Plataformas SDV de Nissan, indicó que la alianza permitirá a la empresa ganar mayor agilidad para escalar innovación en su flota global.

El Red Hat Summit continuará hasta el 14 de mayo con nuevas conferencias magistrales y anuncios enfocados en inteligencia artificial empresarial, automatización, nube híbrida y plataformas abiertas.