La empresa Pow Sang Sonido y Luces, encargada del sonido y las pantallas para la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas, presentó un informe técnico donde reportó fallas eléctricas y deficiencias de seguridad antes y durante el evento del 16 de noviembre.

El documento, de 12 páginas, fue remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Contraloría General de la República para que dichas entidades puedan revisarlo.

La empresa, en el informe, sostuvo que las incidencias comenzaron aproximadamente una semana antes de la ceremonia, durante el encendido de las pantallas y las pruebas de transmisión. Los problemas estuvieron relacionados con el suministro eléctrico y la disponibilidad de los grupos electrógenos, informó Canal N.

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Por otro lado, el personal encargado de los grupos electrógenos era insuficiente para atender simultáneamente los distintos puntos de suministro eléctrico. En determinadas oportunidades, la activación de energía se atendía de manera secuencial ya que una sola persona debía desplazarse entre los sectores.

A esta situación se sumaron limitaciones de transporte para el personal encargado de los grupos electrógenos. Ante ello, Pow Sang indicó que ofreció poner a disposición sus propios vehículos para facilitar los desplazamientos y agilizar las pruebas técnicas.

Durante las pruebas de pantallas y audio también se registraron averías en equipos. El documento señaló que se rompieron las fajas de distribución en los grupos correspondientes a las torres P7 y P29, mientras que el de la torre P10 se apagó por falta de combustible.

Generadores sin cercos perimétricos

Respecto a la seguridad, la empresa reportó generadores sin cercos perimétricos de protección ni extintores en determinados puntos. Según el informe, estas condiciones persistieron durante las actividades del 16 de noviembre, pese a haber sido advertidas previamente.

Otro incidente reportado fue la falla de la matriz central del escenario principal, encargada de procesar y distribuir las señales audiovisuales. El documento precisó que una afectación en ese punto podía comprometer la transmisión hacia las tres centrales de distribución, pese a la organización del sistema por sectores independientes.

Pow Sang aseguró que cumplió con las labores de instalación, configuración y verificación previstas en su servicio, y que hubo representantes de Cancillería y de la Contraloría durante las pruebas. Para sustentar esta versión, el informe adjuntó fotografías, registros de incidencias y el cuadro de cargas eléctricas remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores.