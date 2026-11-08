El Gobierno de Keiko Fujimori designó al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay como nuevo embajador del Perú en el Reino de Marruecos.

El nombramiento se oficializó mediante la Resolución Suprema 179-2026-RE, publicada en el boletín de normas legales del diario El Peruano. Asimismo, la fecha del inicio de sus funciones será comunicada próximamente.

La resolución lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. Cabe precisar que este último está encargado del despacho de Relaciones Exteriores por el viaje del canciller Carlos Espá a Rusia.

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Rodríguez Mackay asumió la Cancillería en agosto de 2022, en reemplazo de César Landa. Sin embargo, permaneció apenas un mes en el cargo y renunció tras mantener diferencias con el entonces presidente Pedro Castillo.

Una de las discrepancias se generó cuando anunció el retiro del reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática y la ruptura de relaciones con esa entidad. El entonces canciller argumentó que no existía una “relación bilateral efectiva”.

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Castillo contradijo públicamente esa decisión y afirmó que el Perú reafirmaba sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática.

En su comunicado de renuncia, Rodríguez Mackay sostuvo que su objetivo había sido revitalizar la política exterior, corregir errores y fortalecer la presencia internacional del Perú. También señaló que su gestión estuvo guiada por criterios académicos y profesionales, así como por referentes de la diplomacia y el derecho internacional.