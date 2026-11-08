Gobierno designa a Miguel Rodríguez Mackay como embajador del Perú en Marruecos. Foto: GEC
Gobierno designa a Miguel Rodríguez Mackay como embajador del Perú en Marruecos. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

como nuevo embajador del Perú en el Reino de Marruecos.

Asimismo, la fecha del inicio de sus funciones será comunicada próximamente.

La resolución lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Rodríguez Mackay asumió la Cancillería en agosto de 2022, en reemplazo de César Landa. Sin embargo, permaneció apenas un mes en el cargo y renunció tras mantener diferencias con el entonces presidente Pedro Castillo.

Una de las discrepancias se generó cuando anunció el retiro del reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática y la ruptura de relaciones con esa entidad. El entonces canciller argumentó que no existía una “relación bilateral efectiva”.

Castillo contradijo públicamente esa decisión y afirmó que el Perú reafirmaba sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática.

En su comunicado de renuncia, Rodríguez Mackay sostuvo que su objetivo había sido revitalizar la política exterior, corregir errores y fortalecer la presencia internacional del Perú. También señaló que su gestión estuvo guiada por criterios académicos y profesionales, así como por referentes de la diplomacia y el derecho internacional.

El excanciller del gobierno de Pedro Castillo fue nombrado mediante resolución suprema publicada en El Peruano. (Foto: GEC)
El excanciller del gobierno de Pedro Castillo fue nombrado mediante resolución suprema publicada en El Peruano. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno autoriza a Fuerzas Armadas a tomar estas acciones en seguridad de cárceles
Canciller Espá visita Rusia después de 14 años tras denuncias de reclutados irregulares
Papa León XIV pasará por las avenidas La Marina y Brasil: La ruta del sumo pontífice

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.