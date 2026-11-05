El monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y coordinador de la visita papal, anunció que el papa León XIV recorrerá en papamóvil las avenidas La Marina y Brasil para saludar y bendecir a los fieles.

Tras llegar al aeropuerto, el pontífice viajará en vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, y el jirón Conde de Superunda, entre otras vías, hasta Palacio de Gobierno, donde lo recibirá la presidenta Keiko Fujimori.

Durante la presentación y bendición del papamóvil en la Nunciatura Apostólica, Inca informó que se utilizarán dos vehículos de este tipo durante la visita a Perú, que incluye Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo. En cada ciudad, el obispo local acompañará al papa en la parte posterior del vehículo.

“El Santo Padre, en cada zona, irá acompañado por el obispo del lugar, quien estará sentado en la parte de atrás para dar ese sentido de unidad con el Papa, pero también para mostrar que la Iglesia está presente en ese momento tan importante de encuentro con el pueblo”, indicó.

El uso del papamóvil responde al deseo del papa de acercarse a los fieles y permitir que más personas puedan verlo durante sus recorridos.

Según Inca, la unidad permite desplazarse a una velocidad que facilita el acercamiento a los asistentes, incluso a quienes se encuentren más lejos.

El papa realizará una parte importante de su recorrido por Lima en vehículo cerrado, pero también saludará desde el papamóvil, especialmente en la avenida Brasil.

El jueves 12 de noviembre, el pontífice utilizará el papamóvil para trasladarse hacia la Catedral de Lima, aunque todavía no se precisaron las calles del recorrido.

Por las distancias y la agenda prevista, un papamóvil estará destinado a Lima y Cusco, mientras que el otro se utilizará en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Pucallpa.

Cabe precisar que en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, el papa se desplazará en un vehículo tipo carrito de golf debido a las características de la zona.