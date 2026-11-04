Visita del papa León XIV generaría movimiento económico de US$ 640 millones, según Mincetur

Papa León XIV. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó que la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, generaría el desplazamiento de más de 850,000 turistas y un movimiento económico estimado en US$ 640 millones.

Valencia precisó a que, además de los turistas, las actividades del papa movilizarían a más de tres millones de personas en total. En ese contexto, el ministerio difundió una cartilla informativa con recomendaciones y datos útiles para quienes planean desplazarse durante esos días.

Visita del papa generaría movimiento económico de US$ 640 millones

El ministro estimó que el gasto diario promedio de un turista nacional se ubica entre S/ 240 y S/ 260, mientras que el visitante internacional gasta alrededor de US$ 160 por día.

Sobre la disponibilidad de alojamiento, aseguró que existe capacidad hotelera en Lima y Cusco. En el caso de Chiclayo y Pucallpa, indicó que el Mincetur habilitó en su página web información sobre casas habitación que pueden registrarse para recibir visitantes.

El papa León XIV envió su voto por correo a Chicago para participar en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. Foto: EFE.
El papa León XIV envió su voto por correo a Chicago para participar en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. Foto: EFE.

Mincetur habilita información para visitantes por llegada del papa

Valencia explicó que la guía contempla información para las distintas etapas del viaje: la preparación, la estadía en el destino y las consultas posteriores. Incluye datos sobre desplazamientos, ciudades de visita, contactos y acceso a las actividades programadas.

Respecto a la procedencia de los visitantes extranjeros, Valencia indicó que se espera un flujo importante hacia Cusco, principalmente desde países como Bolivia y Chile, así como desde Colombia, debido a la conectividad aérea. Lima, por su parte, concentraría una parte importante de los viajeros que lleguen directamente al país.

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