Visita del papa León XIV generaría movimiento económico de US$ 640 millones, según Mincetur

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó que la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, generaría el desplazamiento de más de 850,000 turistas y un movimiento económico estimado en US$ 640 millones.

El titular del Mincetur señaló que se espera la llegada de aproximadamente 50,000 visitantes extranjeros, mientras que el turismo nacional también registraría un importante movimiento en las ciudades que recibirán al pontífice: Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

Valencia precisó a Canal N que, además de los turistas, las actividades del papa movilizarían a más de tres millones de personas en total. En ese contexto, el ministerio difundió una cartilla informativa con recomendaciones y datos útiles para quienes planean desplazarse durante esos días.

Visita del papa generaría movimiento económico de US$ 640 millones

El ministro estimó que el gasto diario promedio de un turista nacional se ubica entre S/ 240 y S/ 260, mientras que el visitante internacional gasta alrededor de US$ 160 por día.

A partir de estas proyecciones, el ministro calculó que la visita del pontífice podría generar un movimiento económico cercano a los US$ 640 millones, considerando el desplazamiento de los viajeros durante las actividades programadas.

Sobre la disponibilidad de alojamiento, aseguró que existe capacidad hotelera en Lima y Cusco. En el caso de Chiclayo y Pucallpa, indicó que el Mincetur habilitó en su página web información sobre casas habitación que pueden registrarse para recibir visitantes.

El papa León XIV envió su voto por correo a Chicago para participar en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. Foto: EFE.

Mincetur habilita información para visitantes por llegada del papa

Valencia explicó que la guía contempla información para las distintas etapas del viaje: la preparación, la estadía en el destino y las consultas posteriores. Incluye datos sobre desplazamientos, ciudades de visita, contactos y acceso a las actividades programadas.

La información se encuentra disponible en la página web del Mincetur. También se puede consultar información sobre las entradas para la misa prevista para el 16 de noviembre en la base aérea Las Palmas, en Lima.

Respecto a la procedencia de los visitantes extranjeros, Valencia indicó que se espera un flujo importante hacia Cusco, principalmente desde países como Bolivia y Chile, así como desde Colombia, debido a la conectividad aérea. Lima, por su parte, concentraría una parte importante de los viajeros que lleguen directamente al país.