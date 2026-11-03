Las entradas para la actividad del papa León XIV en el Estadio Nacional, del 12 de noviembre, donde se desarrollará la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, estarán disponibles el lunes 9 de noviembre, desde el mediodía, a través de Teleticket, informó el Arzobispado de Lima.

En conferencia de prensa, la institución religiosa informó que podrán participar en el encuentro con el papa León XIV los jóvenes de entre 16 y 35 años, independientemente de que pertenezcan o no a algún grupo parroquial.

El padre Juan Bytton indicó que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a partir de las 11:00 a. m. Asimismo, precisó que desde las 2:00 p. m. comenzarán las actividades de preparación para recibir al santo padre, cuya llegada está prevista para las 6:00 p. m. Durante el encuentro se desarrollará un diálogo y una experiencia de intercambio entre el pontífice y los jóvenes.

¿Cómo obtener tu entrada gratuita para el encuentro juvenil?

Este lunes 9 de noviembre, desde el mediodía, los jóvenes podrán obtener sus entradas gratuitas para participar en la vigilia de oración con el papa León XIV, que se realizará el próximo jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Conoce el paso a paso para asegurar tu ingreso a este encuentro.

De acuerdo con Isabel Chirinos, miembro de la comisión central de la visita del papa León XIV a Lima, recalcó que la inscripción es personal y cada participante podrá gestionar una sola entrada, la cual será gratuita e intransferible. Sigue estas instrucciones:

Paso 1. Ingresa a Teleticket.com.pe e inicia sesión con tu cuenta. Si aún no tienes una, puedes registrarte fácilmente.

Paso 2. Busca el evento Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV o ingresa desde el enlace oficial compartido en las redes sociales de la Comisión de Laicos y Juventudes de la CEP, el Arzobispado de Lima y la Vicaría de la Juventud de Lima. Importante, las entradas son gratuitas e intransferibles y están dirigidas a jóvenes de 16 a 35 años cumplidos. Cada persona solo podrá tramitar una entrada.

Paso 3. Registra tus datos personales con mucho cuidado. Tus nombres, apellidos, tu número de DNI o carnet de extranjería deben conseguir exactamente con el documento en físico que deberás presentar para tu ingreso el día del evento.

Paso 4. Confirma tu entrada. Verifica que tus datos personales estén correctamente registrados. Al finalizar el proceso, ingresa a Mis Compras en Teleticket y verifica que tu entrada se haya generado.

¿Qué sucede con los menores de edad?

Los adolescentes de 16 y 17 años también podrán participar en el encuentro, pero deberán realizar el trámite mediante la cuenta de un adulto responsable, quien deberá registrar sus datos y presentar una declaración jurada firmada por sus padres o apoderados. Además, se generará una entrada para el adulto que los acompañará.

Ingreso al Estadio Nacional

El seminarista Marcos Gallardo señaló que estará habilitado el 99 % de las puertas del Estadio Nacional para facilitar el ingreso de los miles de jóvenes que participarán en esta actividad. Agregó que el recinto deportivo tiene una capacidad para albergar a 52,000 personas.

En cuanto a los accesos, explicó que se han previsto varios puntos focales para facilitar el desplazamiento de los asistentes y garantizar un ingreso ordenado y seguro. Entre ellos mencionó los cruces de las avenidas 28 de Julio y la Vía Expresa; Bausate y Meza con la Vía Expresa; así como el jirón Madre de Dios con la Vía Expresa.

También se han considerado los cruces del jirón Madre de Dios con la avenida Petit Thouars, del jirón Saco Oliveros con la misma vía y del jirón Manuel Carpancho con la avenida Petit Thouars.

Gallardo precisó que cada entrada indicará el sector asignado y la puerta por la que deberá ingresar cada participante. De esta manera, agregó, se busca otorgar un flujo adecuado para los miles de jóvenes que asistirán al encuentro con el papa León XIV, informó la Agencia Andina.

Podrán participar en el encuentro con el papa León XIV los jóvenes de entre 16 y 35 años. (Filippo MONTEFORTE / AFP)

Detalles de la vigilia

El seminarista José Navarro, uno de los organizadores de la vigilia juvenil, explicó que el encuentro con el papa León XIV estará dividido en cinco movimientos: ¡Aquí estamos!, ¡Nos encontramos!, León viene a casa, Cristo vive en nosotros y ¡Somos enviados!

“El evento terminará con la gran bendición del santo padre a los jóvenes, como un signo de envío, de esperanza, como un signo de que somos misioneros en camino, que no nos detenemos, sino, al contrario, seguimos caminando juntos de la mano de Jesús”, manifestó.

Recomendaciones para el día del encuentro

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán desde las 11:00 a. m. del jueves 12 de noviembre. Los asistentes deberán llevar su entrada, ya sea impresa o en el celular, así como su documento de identidad en físico para verificar sus datos al momento del ingreso.

Para resolver dudas o consultas sobre el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse a través de las cuentas oficiales de Teleticket.