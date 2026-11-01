Los dos vehículos que trasladarán al papa León XIV durante su visita al Perú entre el 11 y el 16 de noviembre arribaron al Perú procedente del Brasil en un vuelo de Latam Cargo.

Las dos unidades especiales fueron recibidas por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los “papamóviles” -marca Chevrolet, modelo Colorado- fueron fabricados en Brasil por la empresa General Motors conforme a las especificaciones del Vaticano. Cuentan con un cubículo transparente protector y una silla especial que permitirá al papa girar y saludar a los fieles.

Además, está dotado con escaleras retráctiles y pasamanos para la seguridad y comodidad del Santo Padre. Cuenta también con dos asientos adicionales ubicados detrás de la silla giratoria para el personal que lo acompañará.

Las unidades, de 3 toneladas de peso cada uno, llegaron al país desarmados parcialmente y próximamente serán ensamblados, se informó.

El canciller Espá aseguró que los papamóviles garantizan la seguridad del sumo pontífice y a la vez permiten que pueda saludar y tener contacto con los miles de fieles que acompañarán sus recorridos durante su permanencia en nuestro país.

Los Papamóviles —modelos Chevrolet Colorado fabricados por General Motors bajo especificaciones de El Vaticano y con una carga total de seis toneladas— permitirán el acercamiento del Papa con el pueblo desde el primer día de su gira. Foto: Cancillería.

Una vez descargado el primer vehículo, Espá lo inspeccionó y constató que la unidad arribó al país de acuerdo a los planificado y sin ningún inconveniente.

“Estamos muy contentos y felices por la llegada de los papamóviles”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, indicó que ya han arribado al país 8 vehículos adicionales para la visita del papa León XIV, los cuales están siendo trasladados a las localidades que el pontífice visitará.

Espá agregó que los papamóviles estarán ensamblados totalmente en los próximos días.