El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se refirió sobre los trabajos en el Campo de Marte y afirmó que la parte correspondiente al sector de la Nunciatura Apostólica estará terminada antes de la llegada del papa León XIV. Asimismo, dijo que la entrega integral del parque se realizará en las próximas semanas y meses.

Sobre los reportes de la muerte de más de 60 árboles y la afectación de otros 163 durante la paralización de las obras, el alcalde señaló que cuenta con información distinta y aseguró que se realizan labores permanentes de riego y mantenimiento. “Se están haciendo trabajos de regado y de mantenimiento permanentemente”, indicó.

El burgomaestre atribuyó los retrasos a problemas con el contratista que recibió de la administración anterior. Según explicó, fue necesario realizar trámites administrativos para cambiar de proveedor y retomar los trabajos.

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Además, indicó que el Campo de Marte será entregado en buenas condiciones para beneficio de los vecinos de Jesús María y de otros distritos de Lima. No obstante, no precisó el costo económico del retraso ni el estado del eventual litigio anunciado por el consorcio inicialmente encargado de la obra.

Campo de Marte. (Foto: Andina)

Defiende viaducto de la avenida Canadá

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió la construcción del viaducto en la avenida Canadá frente a los cuestionamientos sobre su impacto en el tránsito vehicular. El burgomaestre sostuvo que la obra debe evaluarse dentro del conjunto de proyectos de infraestructura vial que ejecuta la Municipalidad de Lima y afirmó que estas intervenciones buscan mejorar la movilidad en la capital.

Consultado sobre las críticas de un urbanista que advirtió que el viaducto podría trasladar la congestión de la avenida Javier Prado hacia la avenida Canadá, Reggiardo pidió conocer la identidad del especialista y cuestionó que se incorporen posiciones políticas al debate sobre las obras municipales.

“Siempre van a haber críticas, siempre van a haber posturas puntuales respecto a las obras que realizamos”, manifestó. En esa línea, destacó que su gestión ha entregado más de 50 kilómetros de vías nuevas y mencionó proyectos como la vía expresa sur y la avenida Ramiro Prialé, además de las futuras mejoras en infraestructura vial.