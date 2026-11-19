En entrevista con Gestión, desde China, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia, contó todos los detalles sobre este acuerdo y otros en camino.

-En el marco de APEC 2026, suscribieron un acuerdo comercial con Tailandia, ¿qué oportunidades se abren para el Perú?

Con el protocolo existente cerca del 60% de los productos peruanos ya ingresaban a Tailandia, pero, con este TLC, ahora el 94%, equivalente a más de 10,780 partidas arancelarias, van a poder ingresar sin pagar arancel. Esto significa que productos agrarios, manufacturados y químicos podrán ingresar a esa economía.

También es un acuerdo importante porque permite el flujo de capitales e inversiones de ambos lados. Tailandia es una economía muy dinámica y bien conectada.

-¿Cuál sería el top 3, 4 o 5 de productos que esperan impulsar con este acuerdo? ¿Han identificado dónde habría mayor demanda?

En este momento estamos colocando mango, banano orgánico, arándanos, paltas y productos hidrobiológicos. Ahora tenemos un potencial muy fuerte, por ejemplo, en textiles, uvas frescas, productos de pescado y productos químicos, entre los cuales destacan los fungicidas para apoyar a la industria agraria.

Ministro Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. Foto: Presidencia

-Esto podría impulsar nuevas industrias o productos que hoy enviamos de manera limitada...

Con más de 10,000 líneas arancelarias abiertas el mercado, se comienza a mirar la oferta peruana de cebollas, mandarinas, peras frescas, castaña o manzanas frescas, productos que no estaban en la canasta exportada, pero que tienen potencial.

También hay productos como ácido sulfúrico, neumáticos o perfumes que tienen potencial y actualmente ingresan en volúmenes muy pequeños.

-Luego de la firma, ¿cuándo podría entrar en vigor? ¿Todavía debe pasar por algún proceso de ratificación?

La mayoría de los tratados pasa por ratificación de sus congresos durante el año siguiente a la firma. Estimamos que hacia fines del 2027 tendríamos esta facilitación, aunque depende de los ciclos parlamentarios.

-¿Cuál sería el siguiente acuerdo que se espera suscribir o ratificar? ¿Hay algún TLC con mayor avance?

Tenemos la ratificación del tratado con Indonesia. Además, estamos trabajando con algunos otros países de Asia, como es el caso de los Emiratos Árabes y luego con el CPTPP tenemos a Vietnam, Malasia y el Sultanato de Brunéi.

-¿Hay alguno con el que aún no se tenían algún acercamiento, pero podrían comenzarse negociaciones?

Filipinas es uno de los países identificado, dentro de APEC, que nos interesa y que a ellos les interesamos. Hemos comenzado a construir un memorándum de entendimiento para iniciar negociaciones.

-Sobre acuerdos pausados, como el de Brasil, ¿hay avances? ¿en qué ha quedado?

El acuerdo que Brasil firmó y entregó a Perú hace 10 años no se movió en todo este tiempo. Nuestra normativa ha cambiado en algunos aspectos sustanciales, entonces hay que adecuarlo y esta consulta se ha enviado a los distintos sectores. Estábamos a la espera de las opiniones de Cancillería y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para tener el panorama completo.

-¿La parte de las cláusulas anticorrupción que pidió Perú se va a incluir al final?

Todos los tratados incluyen cláusulas anticorrupción y, en particular, estos también porque nuestra propia legislación cambió. Ya se consultó al Ministerio de Justicia (MinJus) y nos dirá qué hay que incluir y cómo hay que tratar el tema. En este proceso estamos ahora mismo.

-¿Cuándo estaría listo el documento?

Espero que antes de que acabe este año se tenga la propuesta enviada para ser ratificada.

-¿Eso significa que la ratificación sería el próximo año?

Sí, temprano el próximo año Me gustaría que fuera en los primeros meses.

-Tenemos la optimización del acuerdo con China (que inició oficialmente el 01 de noviembre) y las reuniones con el presidente Xi Jinping, ¿qué resultados específicos se esperan?

Se va a profundizar la participación de Perú en ese mercado. Por ejemplo, para el banano orgánico se mejora la velocidad de transacción, esto es una mejora en términos aduaneros.

Además, el presidente Xi Jinping decidió mostrar su solidaridad ante el fenómeno de El Niño aprobando donaciones de equipo, maquinaria y tecnología para la gestión del riesgo de desastres.

Filipinas es uno de los países identificado, dentro de APEC, que nos interesa y que a ellos les interesamos”.

Con el protocolo existente cerca del 60% de los productos peruanos ya ingresaban a Tailandia, pero, con este TLC, ahora el 94%. Foto: Mincetur.

¿El Niño golpeará a las exportaciones?

Respecto a las exportaciones y el impacto del fenómeno de El Niño, el ministro Rogers Valencia señaló que “el impacto se notará en los primeros meses del próximo año, de enero a marzo”.

“Se actúa con prioridad en la vida, luego los bienes y tercero el aparato productivo. Esperemos que no sea muy grande [el golpe] y que las utilidades y los logros obtenidos en exportaciones de este año ayuden a paliar la emergencia de finales del 2026 y principios del 2027”, remarcó.

Hasta ahora, el Gobierno ha insistido que las exportaciones sumarían US$ 100 mil millones en 2026 y para el 2027 la meta es US$ 110 mil millones.

“Somos optimistas. Creemos que podemos alcanzar el monto [del 2027], creemos que aunque algunos sectores van a ser golpeados, otros van a presentar nuevas oportunidades de mercado”, finalizó.