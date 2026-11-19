Alrededor de 70 representantes de algunas de las principales empresas chinas se reunieron con la presidenta Keiko Fujimori y miembros del Gobierno para conocer las oportunidades de inversión que ofrece el país.

En ese contexto, indicó Ferreyros, los empresarios del gigante asiático plantearon la posibilidad de instalar plantas de ensamblaje y tecnología en el territorio peruano.

“Se está hablando la posibilidad de que se puedan poner plantas de ensamblaje en el Perú […] Las mismas empresas chinas están viendo posibilidades de, adicional a las fábricas que puedan tener ellos acá [en China], poder armar también fábricas en el Perú, donde sean un hub para poder entregar sus productos a otras partes de la región”, dijo a Gestión, tras su participación en las reuniones empresariales desarrolladas en Shenzhen, China.

Respecto a los sectores a los que podrían estar vinculadas estas instalaciones, Ferreyros señaló que las conversaciones se han planteado de manera general y comprenden tanto el ensamblaje como la tecnología. Por ello, aún no se ha precisado si se trataría de automóviles, equipos tecnológicos u otros productos.

La eventual llegada de plantas industriales podría diversificar la oferta exportadora peruana que actualmente se basa mayormente en la comercialización de materias primas como el cobre, uno de los principales productos que el Perú exporta a China.

“Creo que nos da oportunidad para [lograr la producción de] productos finalizados y, en otro caso, de productos transformados, intermedios antes de ser finalizado. Somos grandes exportadores de cobre, pero se puede hacer un poco más de transformación ahí. Esto es importante porque, en la medida que se puedan establecer empresas donde se ensamblan productos tecnológicos, podríamos vender no solamente materia prima, sino agregados”, comentó.

Guillermo Ferreyros, vicepresidente de ComexPerú y miembro del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC Perú). Foto: Guadalupe Gamboa, desde China, para diario Gestión

El interés de las empresas chinas por invertir en el país habría aumentado. De hecho, señaló, la reunión incluyó no solo a empresas que ya vienen trabajando en el Perú sino a varias que no habían invertido anteriormente en el mercado nacional.

A esta posibilidad de instalar plantas industriales, añadió, se suma el interés de los empresarios chinos por desarrollar proyectos en infraestructura, minería y otras actividades económicas en el país.

En tanto, durante el encuentro, Ferreyros recordó que el Gobierno también presentó una serie de proyectos en los que se busca inversión, como los siguientes pasos de la línea del Metro de Lima y el tren de cercanías.

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Atraer estas inversiones

Para Ferreyros, uno de los principales desafíos será ofrecer condiciones que permitan a las empresas desarrollar operaciones industriales y considerar al país como plataforma de distribución regional. En ese sentido, advirtió que los incentivos tributarios, por sí solos, no garantizarían la llegada de estas inversiones.

“Para ello, no solamente se tiene que facilitar la tributación, sino también se debe contar con la infraestructura necesaria, es decir, dar accesos a puertos, acceso a energía, sobre todo”, sostuvo.

De hecho, precisó que con el crecimiento de actividades vinculadas con la inteligencia artificial y los centros de datos se incrementará la demanda energética, lo que requerirá instalar nuevas centrales de generación.

Otro factor para avanzar con estas inversiones, indicó el representante empresarial, es que exista una demanda que justifique instalar operaciones en el país. Por ello, la posibilidad de abastecer a otros mercados de Latinoamérica podría hacer atractivo al Perú para las compañías chinas, más allá del tamaño del mercado interno.

Adicionalmente, consideró que la estabilidad política y económica, así como la existencia de reglas claras, serán determinantes para concretar proyectos de largo plazo.