Shenzhen, China.- China busca ampliar su apertura económica y reforzar su posición como destino para la inversión extranjera, así lo afirmó el presidente Xi Jinping durante la reciente inauguración del APEC CEO Summit 2026 a la que pudo asistir Gestión.

En medio de un escenario marcado por tensiones comerciales y medidas proteccionistas, el mandatario resaltó que China defenderá el comercio internacional basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por ello, aseguró que mejorarán las condiciones para las empresas internacionales que estén interesadas en ingresar al mercado chino.

Xi Jinping, presidente de China. Foto: Guadalupe Gamboa desde China, solo para Gestión

“Independientemente de cómo cambie la situación internacional, la determinación de China de cooperar con todos los países del mundo para alcanzar resultados beneficiosos para todas las partes no cambiará […] China avanzará desde la reducción de aranceles y la ampliación del acceso al mercado hasta la exploración de reformas profundas en normas, gestión y estándares”, dijo durante su presentación.

Asimismo, indicó, implementará plenamente la apertura del sector manufacturero tanto para el ingreso como para la operación de empresas , y se establecerá una ampliación progresiva de la apertura del sector servicios buscando ofrecer “un entorno más estable y predecible para invertir y desarrollar sus negocios en China”.

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Para el mandatario los sectores entre los que se abrirán nuevas oportunidades comerciales están los de vehículos de nuevas energías, dispositivos inteligentes para el hogar, economía de las personas mayores y el turismo.

En cuanto a las importaciones, el líder chino recordó que la nación asiática se posiciona como el segundo mercado de consumo más grande del mundo y alberga a la población de ingresos medios más numerosa del planeta.

Además, mencionó la necesidad de avanzar en el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), una iniciativa que busca profundizar la integración comercial entre las economías que forman parte de APEC.

El presidente de Rusia Vladimir Putin y el presidente de China Xi Jinping se dan la mano antes de una reunión celebrada en el marco de la Cumbre de la APEC en Shenzhen, el 18 de noviembre de 2026. (Foto de Sergei BOBYLYOV / AFP).

Putin también se presentó en APEC CEO Summit

El presidente ruso, Vladimir Putin, también se hizo presente en la cumbre del Asia Pacífico donde se refirió a los efectos de las sanciones sobre su economía.

Según indicó, las restricciones no han impedido que Rusia continúe desarrollando sus actividades económicas y que, por el contrario, han impulsado cambios en su estructura productiva, financiera y comercial.

Putin hizo referencia al próximo encuentro entre Rusia y Estados Unidos indicando que la participación del sector empresarial y el desarrollo de contactos directos serán importantes para impulsar proyectos de cooperación.

Cabe recordar que, más allá de APEC, está prevista por estos días una reunión trilateral entre el presidente ruso, el mandatario chino y el presidente estadounidense, Donald Trump. El encuentro, programado para el 19 de noviembre en Shenzhen, será el primero de este tipo entre los tres líderes y se desarrollará al margen de la cumbre.

El presidente de EE.UU., Donald Trump (izq.), se da la mano con el presidente ruso Vladimir Putin mientras el presidente de China, Xi Jinping, observa antes del banquete de bienvenida en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, el 18 de noviembre de 2026. (Photo by Iori Sagisawa / POOL / AFP)