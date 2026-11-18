Tras anunciarse una donación de US$ 22.5 millones por parte de China hacia el Perú para atender las amenazas del fenómeno El Niño, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, manifestó que ello no afectará la relación con Estados Unidos —considerando las tensiones políticas y comerciales entre ambas potencias—.

“¿Interfiere en la relación con Estados Unidos?“, le preguntaron a su salida del Congreso, a lo que el ministro Elmer Cuba respondió: “No. El Perú es una economía, una república con economía muy abierta al mundo. Toda la inversión extranjera es bienvenida, de cualquier país”.

El titular del MEF recordó que en nuestro país circulan inversiones de empresas estadounidenses, chinas, españolas y británicas, entre otras.

Cuba subrayó que los capitales extranjeros son bienvenidos siempre que respeten las leyes peruanas. “Leyes de impuestos, las leyes laborales y las leyes de cada sector”, agregó.

El ministro Elmer Cuba también sostuvo que el país cuenta con mejores condiciones económicas y fiscales para responder a un eventual impacto del fenómeno de El Niño. Foto: archivo GEC / difusión

Preparación ante El Niño y capacidad de endeudamiento

El funcionario dialogó con los medios de comunicación tras exponer ante el Congreso el proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2027, e indicó que “el Perú está más preparado que nunca, en la historia republicana, para enfrentar un choque como El Niño”.

Puso como ejemplo la reciente colocación de bonos soberanos en mercados internacionales —catalogada como la más grande de su historia, por US$ 4,500 millones—, que permite obtener ahora financiamiento a 30 años “con tasas muy bajas”, como de 6.2%.

Si bien El Niño puede generar presiones sobre el desempeño de la actividad económica, destacó el rol de la inversión privada y la construcción.

Y, sobre el ahorro de S/ 450 millones celebrados por el Congreso para su presupuesto institucional, relató que estos recursos irán a la caja única del Tesoro Público, para luego reasignarse en otras prioridades.

“Puede que sea el doble eso que falta; el dinero es fungible”, explicó al ser interrogado sobre la posibilidad de que este dinero sea destinado a labores contra el fenómeno de El Niño.