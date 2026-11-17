El Pleno del Senado aprobó el presupuesto institucional del Congreso de la República para el Año Fiscal 2027, que asciende a S/1,405.4 millones. La propuesta recibió 36 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones durante la sesión realizada esta mañana.

CONGRESO RECORTA PRESUPUESTO INICIAL

Durante la sustentación de la propuesta, el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante, señaló que el presupuesto fue elaborado bajo criterios de austeridad, eficiencia en el gasto y transparencia.

Según explicó, el monto inicialmente asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Congreso ascendía a S/1,850.07 millones. No obstante, tras aplicar medidas de eficiencia en el gasto entre agosto y octubre, se consiguió reducir esa cifra en S/444.7 millones.

Muñante sostuvo que el presupuesto aprobado permitirá cumplir con las funciones de representación, legislación y fiscalización del Parlamento.

DIPUTADOS TAMBIÉN APROBARON PRESUPUESTO

El Pleno de la Cámara de Diputados, presidido por Óscar Reto, aprobó por mayoría el presupuesto institucional del Congreso para el Año Fiscal 2027.

Durante la sustentación, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Anali Márquez, señaló que los recursos permitirán financiar el funcionamiento de ambas cámaras y garantizar el cumplimiento de las funciones de representación, legislación y fiscalización.

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La propuesta contempla los gastos de funcionamiento de la Cámara de Diputados, el Senado y la administración única del Congreso, como parte de la implementación del sistema bicameral.

Al respecto, Márquez explicó que ambas cámaras compartirán un solo servicio administrativo, con el objetivo de evitar la duplicidad de estructuras y garantizar el mismo nivel de atención y servicios.

SENADO APRUEBA PRÓRROGAR ESTADOS DE EMERGENCIA

En la misma sesión, el Pleno del Senado también aprobó las solicitudes del Poder Ejecutivo para ampliar los estados de emergencia en distintas zonas del país, cuyos plazos están próximos a vencer.

En Tumbes, se aprobó la ampliación del régimen de excepción en las provincias de Zarumilla y Tumbes, establecido mediante el Decreto Supremo 133-2026-PCM, que vence el 23 de noviembre.

Asimismo, se aprobó la prórroga del estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en La Libertad, dispuesto mediante el Decreto Supremo 134-2026-PCM para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Finalmente, el Senado aprobó ampliar el estado de emergencia en 12 distritos y ocho centros poblados de las provincias comprendidas en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Junín.