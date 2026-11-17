El presidente del Congreso, Miguel Torres, destacó el mensaje de paz, reconciliación y esperanza que dejó el papa León XIV durante su visita al Perú, y consideró que las autoridades deben asumir el compromiso de trabajar por la unidad del país y atender las necesidades de la población.

“Como autoridades, quienes somos católicos, debemos esforzarnos en poder lograr que nuestro país se reconcilie, en poder lograr cuidar los recursos tan escasos que tenemos en nuestro país, en ser sensibles en las necesidades de nuestra población y en ser muy humildes como el papa lo ha sido”, manifestó.

Torres también resaltó el esfuerzo del pontífice durante su agenda en el país, al señalar que, pese a tener 71 años y haber atravesado una operación, cumplió con sus actividades sin descanso. A su juicio, este ejemplo debe servir de motivación para que los peruanos enfrenten las dificultades actuales y busquen salir adelante.

“Una lección que también me llevo del papa es que no hay tiempo para descansar. El papa no descansó en todos estos días. Nos dio una demostración de que a los 71 años, luego de una operación, ha podido hacer una misión extraordinaria”, sostuvo.

Sobre la reforma policial: seguridad debe involucrar al sistema de justicia

En otro momento, el titular del Parlamento se refirió a la presentación del ministro del Interior, César Astudillo, ante la Comisión de Defensa, donde deberá explicar los alcances de la anunciada reforma de la Policía Nacional.

El titular del Parlamento consideró que la reforma de la Policía Nacional debe formar parte de una estrategia integral de seguridad que también involucre al sistema de justicia. Foto: GEC.

Torres consideró que la seguridad ciudadana debe abordarse desde una perspectiva integral y no limitarse únicamente a los cambios en la institución policial. En ese sentido, incluyó al sistema de justicia como otro componente que debe ser considerado en las reformas.

“Estoy seguro de que el ministro Astudillo va a venir, como siempre, con la mejor de las predisposiciones para resolver las inquietudes que correspondan, para ver cuáles son los ajustes que se tienen que dar en cada una de las instituciones”, indicó.

Asimismo, señaló que las autoridades han encontrado desorden en las distintas instancias del Estado y que uno de los objetivos de su gestión es ordenar su funcionamiento para que las instituciones puedan responder a las necesidades de los ciudadanos.

Saluda apoyo internacional

Por otro lado, Miguel Torres saludó el anuncio de un apoyo internacional de US$ 22.5 millones destinado a enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño, resultado que vinculó con la participación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tras una reunión bilateral con su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping.

El presidente del Congreso calificó el anuncio como una buena noticia para el país y destacó que se haya concretado en el inicio de las actividades de la mandataria en este encuentro internacional.