Miguel Torres, presidente del Senado, fue denunciado constitucionalmente por dos diputados de Juntos por el Perú. Foto: Congreso.
Miguel Torres, presidente del Senado, fue denunciado constitucionalmente por dos diputados de Juntos por el Perú. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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Los diputados Amalia Palomino Pacheco, representante de Arequipa, y Jesús Pérez Alcahuamán, de Apurímac, ambos de la bancada de Juntos por el Perú, presentaron una denuncia constitucional contra el presidente del Senado, Miguel Torres, por .

La denuncia fue presentada el 9 de noviembre ante la Presidencia de la Cámara de Diputados. En el documento, los parlamentarios .

Los denunciantes también observan que en la autógrafa se incluyera la firma del primer vicepresidente del Senado sin que, a su juicio, existiera una disposición normativa que lo habilitara para ello.

Asimismo, cuestionan la .

Miguel Torres Morales, presidente del Senado, fue denunciado constitucionalmente por dos diputados de Juntos por el Perú. Foto: Andina.
Miguel Torres Morales, presidente del Senado, fue denunciado constitucionalmente por dos diputados de Juntos por el Perú. Foto: Andina.

Pedido de inhabilitación

A partir de estos cuestionamientos, Palomino y Pérez solicitan que se determine la responsabilidad constitucional de Miguel Torres y que se formule una acusación ante el Senado para que se evalúe imponerle diez años de inhabilitación para ejercer la función pública, al amparo del artículo 100 de la Constitución.

La presentación de la denuncia fue difundida en redes sociales por Roberto Sánchez Palomino, quien compartió el documento y los cuestionamientos formulados contra el titular del Senado.

“Los diputados Amalia Palomino de Arequipa y Jesús Pérez de Apurimac, ambos de JP, denunciaron constitucionalmente al presidente del Senado, Miguel Torres, por infracción a la Constitución por la publicación irregular e ilegal que hicieron de las facultades promulgadas solo por el Senado”, manifestó Sánchez Palomino en su cuenta de X.

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