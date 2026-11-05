Miguel Torres sostuvo que el Ejecutivo ha acercado el Estado a las regiones y pidió a las entidades públicas revisar sus gastos para priorizar recursos frente al impacto de El Niño. Foto: Miguel Torres X
Miguel Torres sostuvo que el Ejecutivo ha acercado el Estado a las regiones y pidió a las entidades públicas revisar sus gastos para priorizar recursos frente al impacto de El Niño. Foto: Miguel Torres X
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Redacción Gestión
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“Creo que hemos visto 100 días en los que el Estado ha reaparecido. Siento que son 100 días de orden, 100 días en los cuales el Estado se ha acercado”, señaló el legislador de Fuerza Popular.

En cuanto al desempeño del Parlamento, Torres destacó la devolución de S/ 303 millones al erario público, recursos que fueron destinados a la adquisición de camionetas y patrulleros.

SOBRE BICAMERALIDAD

“En una institución que reaparece luego de tres décadas, naturalmente va a haber una serie de problemas. La autocrítica seguramente pasa por reconocer que no hemos sido lo más ágiles posible para poder solucionarlos”, manifestó.

También consideró normales las diferencias entre ambas cámaras, debido a que la bicameralidad vuelve a funcionar después de 30 años.

En ese sentido, señaló que las observaciones sobre su desempeño deben dar paso a una discusión sobre posibles ajustes, incluidos cambios en los reglamentos.

RECURSOS PARA ENFRENTAR EN FEN

Consultado sobre la prohibición de realizar agasajos, contemplada en el proyecto de presupuesto público para 2027 aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, el titular del Congreso respaldó las medidas que permitan liberar recursos para atender los efectos del fenómeno El Niño.

Torres sostuvo que las entidades públicas deberían revisar sus gastos y priorizar aquellos destinados a atender las necesidades de la población.

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