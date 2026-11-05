El presidente del Congreso, Miguel Torres, evaluó los primeros cien días de gestión del Gobierno y consideró que este periodo estuvo caracterizado por un mayor acercamiento del Estado a la ciudadanía en distintas regiones del país.

“Creo que hemos visto 100 días en los que el Estado ha reaparecido. Siento que son 100 días de orden, 100 días en los cuales el Estado se ha acercado”, señaló el legislador de Fuerza Popular.

En cuanto al desempeño del Parlamento, Torres destacó la devolución de S/ 303 millones al erario público, recursos que fueron destinados a la adquisición de camionetas y patrulleros.

Asimismo, sostuvo que el Congreso busca mejorar su eficiencia y facilitar la implementación del sistema bicameral, con el objetivo de brindar estabilidad, predictibilidad y confianza a quienes decidan invertir en el país.

SOBRE BICAMERALIDAD

Al referirse a las dificultades que podría presentar el nuevo modelo parlamentario, Torres reconoció que el Legislativo no ha respondido con la rapidez necesaria para resolver algunos problemas.

“En una institución que reaparece luego de tres décadas, naturalmente va a haber una serie de problemas. La autocrítica seguramente pasa por reconocer que no hemos sido lo más ágiles posible para poder solucionarlos”, manifestó.

También consideró normales las diferencias entre ambas cámaras, debido a que la bicameralidad vuelve a funcionar después de 30 años.

En ese sentido, señaló que las observaciones sobre su desempeño deben dar paso a una discusión sobre posibles ajustes, incluidos cambios en los reglamentos.

RECURSOS PARA ENFRENTAR EN FEN

Consultado sobre la prohibición de realizar agasajos, contemplada en el proyecto de presupuesto público para 2027 aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, el titular del Congreso respaldó las medidas que permitan liberar recursos para atender los efectos del fenómeno El Niño.

Torres sostuvo que las entidades públicas deberían revisar sus gastos y priorizar aquellos destinados a atender las necesidades de la población.

“En 90 días logramos encontrar 303 millones en el Congreso. Estoy seguro de que podríamos encontrar más. Invito a las instituciones del Estado a que hagan ese autoanálisis y enfoquen los recursos en lo más conveniente”, puntualizó.