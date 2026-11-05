La segunda vuelta se llevaría a cabo dentro de los 30 días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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que defina la elección del alcalde y regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

para la proclamación de la lista ganadora a la alcaldía y el concejo provincial de Lima.

En caso ninguna de las listas postulantes alcance dicho umbral, la iniciativa del legislador César Muedas Balbiese plantea instaurar el mecanismo de segunda vuelta.

Esta segunda vuelta se llevaría a cabo dentro de los 30 días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales.

En la segunda elección será proclamado alcalde el candidato de la lista que obtenga la mayoría simple de los votos válidos.

La propuesta tiene por finalidad dotar de mayor representatividad política, legitimidad democrática y respaldo ciudadano a las autoridades electas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, homologando su estándar de elección al régimen de los gobiernos regionales.

Según la iniciativa legislativa, en las dos elecciones municipales más recientes la lista ganadora de la alcaldía de Lima obtuvo menos del 30% de los votos válidos, lo que plantea la necesidad de fortalecer la legitimidad de origen de quien ejerce la máxima autoridad metropolitana.

Con la segunda vuelta, subrayó, quien asuma dicha responsabilidad surgirá de un proceso electoral mucho más legítimo que fortalecerá su capacidad de conducción democrática y aumentará su confianza en la ciudadanía.

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