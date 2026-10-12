Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, manifestó su apoyo a la realización de

Allison añadió que se debería aplicar el mismo criterio que en

“Debería ocurrir en Lima, siempre que alguno de los dos no llegue al 30%, igual que es con cualquier gobierno regional, porque Lima tiene las funciones de gobierno regional, tiene evidentemente la población más alta del país”, dijo a Exitosa.

Allison argumentó que la eventual victoria de Rafael López Aliaga “con un 75% en contra”, “no es lo más saludable para la ciudad ni para el mismo al que le toque ser alcalde”.

El también alcalde de Magdalena precisó que la Municipalidad de Lima, por ley, tiene la facultad que “tiene todo gobierno regional en salud, por ejemplo”.

“¿Por qué los gobiernos regionales no tendrían segunda vuelta y no la provincial? Porque las provinciales tienen menos gente que el gobierno regional y porque tienen menos funciones. En el caso de Lima no es así. Lima es la provincia con más ciudadanos del país y con funciones de gobierno regional”, manifestó.

Las palabras de Allison llegan en un contexto donde la ONPE tiene,

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