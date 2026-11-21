La apuesta de Arbex se da en una etapa inicial de su trayectoria como compañía independiente. Tras iniciar actividades el 1 de julio de 2026, completó sus primeros cuatro meses con resultados que, según Luis Bueno, director de Operaciones (COO) global de Arbex, estuvieron dentro de lo previsto en su plan de negocios.

En entrevista con Gestión, el ejecutivo destacó la importancia de Perú dentro de la estructura internacional del grupo. El país cuenta con una planta de producción en Puente Piedra y dos almacenes, y forma parte de los 14 mercados donde Arbex tiene instalaciones industriales, aunque comercializa sus productos en más de 100 países.

“Los países donde tenemos las plantas son los que recibirán las inversiones más grandes”, afirmó Bueno, al explicar la relevancia de Perú dentro de la estrategia global de Arbex.

Sin embargo, evitó precisar montos de inversión o resultados financieros específicos para Perú, debido a que la compañía no desagrega públicamente sus cifras por país o región. El plan de negocios, que se extenderá hasta finales de 2027, apunta a incrementar la rentabilidad y fortalecer su posición en los mercados donde participa.

Luis Bueno, director de Operaciones (COO) global de Arbex.

Arbex busca ampliar la distribución de papel toalla, servilletas y facial en Perú

Las categorías de servilletas, papel toalla y papel facial concentran parte del potencial de crecimiento del mercado de tissue en Latinoamérica. El consumo regional alcanza los 7 kilos por persona al año, frente a los 24 kilos registrados en Estados Unidos y Europa, según la compañía. La diferencia evidencia el espacio que todavía tienen estos productos para ampliar su penetración frente al papel higiénico.

En Perú, Arbex apunta a ampliar la distribución de estas categorías y extender su presencia en los puntos de venta. La estrategia comprende bodegas y supermercados, además de una mayor cobertura en distintas ciudades, a través de los canales que ya utiliza para comercializar papel higiénico. “No puedes generar una demanda por un artículo o una categoría si no hay distribución de ella. El primer paso es construir la distribución y llegar a todos los puntos de venta”, explicó Bueno.

En cuanto a la competencia, Arbex mantendrá el foco en sus marcas propias, aunque no descarta trabajar con los retailers cuando surjan oportunidades. “Nuestro enfoque más grande son las marcas. La construcción de marcas en el mercado”, afirmó. Las marcas blancas, por su parte, tienen una presencia distinta según la región: en Europa representan más del 70% del mercado, mientras que en Latinoamérica su participación es menor.

La innovación es otro de los frentes de desarrollo de la compañía. Entre los lanzamientos y renovaciones comunicados para Perú figuran Scott Duramax, una solución reutilizable para la limpieza del hogar; Suave RindeMax, con mejoras en resistencia; y Suave Premium Comfort, una propuesta de alto metraje. En el segmento profesional, Arbex amplió su portafolio con toallas de mano autodispensables y soluciones de flujo central.

La compañía no precisó las fechas de lanzamiento de estas novedades. Sin embargo, indicó que cuenta con un pipeline de innovación para los próximos 24 meses, con nuevos desarrollos previstos en cada trimestre.

En el frente industrial, Arbex busca mejorar la eficiencia de su planta de Puente Piedra. Las prioridades son elevar la productividad, aumentar la utilización de las instalaciones y reducir los costos de producción. La ampliación de capacidad se evaluará una vez alcanzados esos objetivos.

Arbex apunta a llevar servilletas, papel toalla y papel facial a más bodegas y supermercados para ampliar la presencia de estas categorías en Perú.

Arbex busca elevar su rentabilidad con un nuevo modelo de gestión

Uno de los principales cambios que Arbex impulsa desde el inicio de sus actividades es la transformación de su modelo de gestión. La compañía busca dejar atrás una estructura centralizada en su sede global para dar mayor autonomía a los equipos regionales y acelerar la toma de decisiones en cada mercado.

El nuevo esquema se apoya en tres principios: empowerment (empoderamiento), agilidad y audacia. Bajo este modelo, las decisiones que antes requerían la intervención de varios equipos en la sede central pasarán a resolverse en las regiones, los países o las propias plantas, según corresponda.

“Las mejores personas para tomar las decisiones para Perú son los peruanos y por eso creemos en la autonomía local para decisiones”, sostuvo Bueno. Como parte de este cambio, las antiguas vicepresidencias comerciales regionales fueron reemplazadas por presidencias, a las que reportan áreas como plantas, almacenes y compras.

Este cambio organizacional forma parte del plan de negocios con el que Arbex busca elevar su EBITDA de US$525 millones a US$700 millones en un plazo de tres años. La meta fue anunciada cuando la compañía inició sus actividades, el 1 de julio de 2026, y constituye uno de los principales objetivos de su nueva etapa.