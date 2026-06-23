Primax inició las operaciones de comercialización de Gas Natural Vehicular (GNV) en su estación de Chilca, ampliando la cobertura de abastecimiento de dicho recurso hacia este corredor logístico del sur de Lima. La operación atenderá la creciente demanda de GNV para flotas pesadas y livianas que transitan por esta zona.

De acuerdo con información de la empresa, las operaciones comerciales iniciaron la segunda semana de junio, tras completar una marcha blanca de siete días que permitió optimizar el funcionamiento de los equipos y asegurar estándares operativos. Para esta apertura, Primax incorporó un surtidor de alto caudal con capacidad para atender simultáneamente a dos vehículos pesados y un surtidor de bajo caudal para abastecer a dos vehículos livianos al mismo tiempo.

Además, la infraestructura ha sido diseñada para incorporar un surtidor adicional conforme evolucione la demanda, permitiendo responder con eficiencia y flexibilidad al crecimiento del mercado.

“Con el inicio de operaciones de GNV en nuestra estación de Chilca seguimos avanzando en el desarrollo de una red que acompañe el crecimiento del transporte en el país. Esta apertura fortalece nuestra presencia en un corredor estratégico y nos permite acercar soluciones energéticas más eficientes, accesibles y confiables para nuestros clientes”, señaló Hugo Calderón, gerente de Operación Directa de Primax.

Primax planea continuar desarrollándose junto con aliados estratégicos. (Foto: Primax).

Expansión de la mano de aliados estratégicos

La referida apertura forma parte del plan de expansión de la red de GNV de Primax, que busca continuar desarrollándose junto con aliados estratégicos para fortalecer la infraestructura disponible en las principales rutas del país y sumar nuevas estaciones en estas vías.

Dicho avance se da en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda de GNV, impulsado por una creciente incorporación de buses y tractocamiones que utilizan este combustible, gracias a beneficios asociados con una mayor eficiencia operativa, menores costos por kilómetro recorrido y un menor impacto ambiental.

Asimismo, mecanismos de financiamiento vienen facilitando la conversión de flotas y acelerando la transición hacia alternativas energéticas más eficientes.