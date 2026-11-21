¿Cómo está conformada hoy la red?

Actualmente, acá en Lima tenemos cuatro sedes: San Isidro, Los Olivos, San Juan de Miraflores y El Polo, en Surco. Y en provincia tenemos la sede de Arequipa.

¿Por qué ampliar la sede de San Isidro?

La capacidad instalada de San Isidro está al 100%. Necesitamos ampliar nuestra capacidad para poder atender más pacientes, y hay mucha más demanda aquí en San Isidro que en otros lados.

¿Qué contempla el proyecto?

Acabamos de comprar un terreno, que está posterior a la clínica, por un millón de dólares para completar un rectángulo. Ahora estamos haciendo un master plan. Vamos a pasar de tener 1,800 metros cuadrados (m2) de clínica a tener casi 5,000 m2 de clínica, incluidos estacionamientos. Pero esto lo tenemos que hacer en etapas.

¿En qué consiste la primera etapa?

En el terreno vamos a armar un edificio de siete pisos, que son 2,620 m2. Esperamos tener la licencia de construcción para noviembre del 2027 y es una inversión de casi US$ 3 millones.

¿Cuándo empezaría la segunda etapa?

Yo calculo que, si tenemos la licencia en ese mes, vamos a construir todo el 2028. Y en el 2029 deberíamos estar empezando la segunda etapa. La etapa dos es hacer nuestra torre B de 1,750 m2 y un estacionamiento de 2,000 m2. En inversión, la segunda etapa serían como US$ 3.75 millones.

Manuel Calderón, director corporativo de Oftalmosalud.

Oftalmosalud concentra su mayor inversión en San Isidro

¿Por qué concentrar la mayor inversión en esa sede?

Nosotros atendemos a pacientes asegurados. Aunque los ingresos de la clínica en general no solo vienen de estos pacientes, ya que es 50% asegurados y 50% privados, además cambia cuando vas a las sedes de los conos (Los Olivos y San Juan de Miraflores). Finalmente, tienes que tener la infraestructura más grande donde tienes mayor demanda.

¿Hay ampliaciones en las demás sedes de Lima?

En San Juan de Miraflores estamos ampliando 700 m2 de clínica. Recién nos han aprobado el proyecto y es una inversión de US$ 700,000. En Los Olivos nos estamos manejando bien, tenemos buena capacidad instalada. La sede de El Polo, en Surco, es una sede de 350 m2 que básicamente son consultas.

¿Qué papel cumple el residentado médico en la red?

En San Juan de Miraflores hemos implementado un área destinada al residentado médico. Esto reafirma nuestra formación de especialistas oftalmólogos. Lo tenemos desde el 2007, y los médicos pasan con nosotros tres años para volverse especialistas. Muchos de los oftalmólogos que trabajan en Oftalmosalud, también en Arequipa, han sido formados por nosotros.

Segunda sede en Arequipa y terreno en Tarapoto

¿Cómo le va a la sede de Arequipa?

Nació hace 18 años y hoy tiene una infraestructura de casi 2,000 m2. La verdad es que hay bastante movimiento por el alcance de las minas y todo el movimiento que hay ahora en el sur del Perú. Y hoy la capacidad de la sede está al 80%. En Arequipa los ingresos también son 50% particulares y 50% seguros, porque hay mucha mina y muchas empresas privadas grandes.

¿Evalúan ampliar su presencia en esa ciudad?

Arequipa se divide en la parte oeste y en la parte este, que las divide el río Chili. Las personas que viven al este de Arequipa no van al oeste, entonces las distancias son un poco largas. Lo que estamos evaluando, y ya estamos por cerrar, es hacer una nueva sede en el lado oriente de Arequipa.

¿Qué características tendrá esa nueva sede?

Tiene 950 m2 y va a tener cuatro salas de operaciones, seis consultorios y salas de exámenes. El local ya lo tenemos, simplemente falta ajustar un tema de presupuesto de implementación, pero ya debemos cerrar esa oportunidad este año. Es un inmueble que vamos a rentar.

¿Cuándo empezaría a operar y cuánto invertirán?

Vamos a recibir el local y tenemos que hacer la implementación, que demora unos dos, tres meses. Calculo que para abril, mayo ya deberíamos estar funcionando. La implementación de una clínica es bastante costosa porque los equipos son caros. Yo creería que podría estar en unos US$ 700,000.

¿Hay planes para otras regiones?

Sí hay visión de poder ir a otros departamentos. No lo tenemos definido, pero sí queremos consolidar estos planes de ampliaciones que tenemos. Por ejemplo, en Tarapoto ya tenemos el terreno y esperamos poder hacer una clínica oftalmológica.

¿Para cuándo estaría esa clínica?

Deberíamos estar iniciando el próximo año la implementación o construcción de la clínica. El doctor Luis Izquierdo, nuestro fundador, es de la región San Martín, de Moyobamba, y le está dando mucha fuerza al proyecto.

Fuera de Lima, Oftalmosalud opera desde hace 18 años en Arequipa, donde cuenta con un local de casi 2,000 m2 que funciona al 80% de su capacidad.

Proyecciones de Oftalmosalud para el 2027

¿Cuánto crecerán sus ingresos este año?

Hemos superado el año pasado. Acá en Lima estamos creciendo al 6% y, en el caso de Arequipa, vamos a cerrar con un crecimiento de 10%.

¿Qué impulsa ese crecimiento?

Estamos captando más cirugías, que son el ticket alto. En el sur no solamente llegan pacientes de Arequipa, sino que nos llegan pacientes de Moquegua, de Tacna, de Puno o de Cusco. No tienen que venir a Lima para operarse de catarata.

¿Ha cambiado el perfil del paciente?

Las cirugías de cataratas son las de mayor demanda en el mundo. Pero ahora se están adelantando a personas de 50, 52 años, no porque tengan cataratas, sino porque les retiramos el cristalino y les colocamos un lente trifocal. Entonces, la persona ya no solamente viene por la cirugía de catarata, viene a la clínica por un tema de dejar de usar lentes.

¿Qué tecnología incorporaron este año?

A inicio de año trajimos un equipo que se llama Eye-light, que aparte del tratamiento de ojo seco te permite tratar patologías de retina. También trajimos el Eyetronic, una terapia de estimulación no invasiva al nervio óptico, dirigida a pacientes de glaucoma. Recién hemos tenido en agosto los primeros pacientes y su campo visual está mejorando.

¿Cuánto esperan crecer en ingresos en toda la red el 2027?

Para el próximo año estamos esperando lograr un 7%. Estamos trabajando en eso y esperamos consolidar el próximo año todos los planes que tenemos.

Más datos sobre Oftalmosalud

Glaucoma. Calderón lo describió como una enfermedad silenciosa en la que la presión ocular alta daña el nervio óptico. No se cura, pero se controla con gotas, láser o cirugía, como el implante de una válvula, y exige controles dos veces al año.

Calderón lo describió como una enfermedad silenciosa en la que la presión ocular alta daña el nervio óptico. No se cura, pero se controla con gotas, láser o cirugía, como el implante de una válvula, y exige controles dos veces al año. Caso en Juanjuí. Hoy su presencia en San Martín se limita a campañas gratuitas de cirugía en el hospital de Juanjuí, tres veces al año, que suman alrededor de 5,000 operaciones. En la campaña de agosto, un paciente de 35 años que llevaba 15 meses ciego por cataratas fue operado de un ojo y pudo ver por primera vez a su hija de nueve meses.

Hoy su presencia en San Martín se limita a campañas gratuitas de cirugía en el hospital de Juanjuí, tres veces al año, que suman alrededor de 5,000 operaciones. En la campaña de agosto, un paciente de 35 años que llevaba 15 meses ciego por cataratas fue operado de un ojo y pudo ver por primera vez a su hija de nueve meses. Premios. En agosto, la empresa ganó el Premio Social en Salud 2026 por sus jornadas en San Martín. Por el caso de Juanjuí obtuvo además el premio a la mejor ayuda humanitaria en salud oftalmológica de los Premios a la Excelencia en la Salud, cuya ceremonia será el 30 de noviembre en Madrid.