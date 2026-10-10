El plan contempla tres pacientes por jornada nocturna, en promedio, y se suma a las operaciones de desembalse que ya se realizan en Oftalmología en el hospital Grau. (Foto: GEC)
El plan contempla tres pacientes por jornada nocturna, en promedio, y se suma a las operaciones de desembalse que ya se realizan en Oftalmología en el hospital Grau. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La medida contempla ampliar los horarios de operación hasta diciembre de este año. Las intervenciones se realizarán de lunes a viernes, entre las 8:00 p. m. y la medianoche, así como los domingos por la mañana.

Para estas jornadas se contará con cinco especialistas y se estima atender a un promedio de tres pacientes por noche.

Entre los procedimientos previstos en Urología figuran la resección transuretral de próstata (RTU) y las biopsias prostáticas.

Cada intervención durará aproximadamente entre 60 y 90 minutos. Sin embargo, al considerar la limpieza y esterilización de los equipos, se estima que el proceso requerirá alrededor de dos horas y media por paciente.

¿Cómo se programarán las operaciones?

EsSalud se comunicará directamente con los pacientes priorizados para coordinar las fechas de sus intervenciones quirúrgicas.

La medida se enmarca en las acciones realizadas por la gestión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encabezada por Juan Sheput, para reducir los tiempos de espera y ampliar la atención en los establecimientos de EsSalud.

Gobierno pone al paciente en el centro y acelera cirugías en EsSalud para reducir tiempos de espera. Foto: MTPE.
Gobierno pone al paciente en el centro y acelera cirugías en EsSalud para reducir tiempos de espera. Foto: MTPE.

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