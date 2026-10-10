EsSalud incorporará la especialidad de Urología a las jornadas de desembalse quirúrgico del Hospital de Emergencias Grau, con el objetivo de atender a pacientes que llevan más de 45 días en lista de espera.

La medida contempla ampliar los horarios de operación hasta diciembre de este año. Las intervenciones se realizarán de lunes a viernes, entre las 8:00 p. m. y la medianoche, así como los domingos por la mañana.

Para estas jornadas se contará con cinco especialistas y se estima atender a un promedio de tres pacientes por noche.

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Con esta ampliación, se proyecta realizar 240 cirugías adicionales hasta diciembre de 2026. La iniciativa se suma a las jornadas quirúrgicas que ya se desarrollaban en la especialidad de Oftalmología en el mismo establecimiento.

Entre los procedimientos previstos en Urología figuran la resección transuretral de próstata (RTU) y las biopsias prostáticas.

Cada intervención durará aproximadamente entre 60 y 90 minutos. Sin embargo, al considerar la limpieza y esterilización de los equipos, se estima que el proceso requerirá alrededor de dos horas y media por paciente.

¿Cómo se programarán las operaciones?

EsSalud se comunicará directamente con los pacientes priorizados para coordinar las fechas de sus intervenciones quirúrgicas.

La ampliación de los turnos busca aumentar la capacidad de atención del Hospital de Emergencias Grau y reducir el tiempo de espera de los asegurados que requieren procedimientos urológicos.

La medida se enmarca en las acciones realizadas por la gestión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encabezada por Juan Sheput, para reducir los tiempos de espera y ampliar la atención en los establecimientos de EsSalud.