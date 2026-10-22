Con el fenómeno de El Niño 2026-2027 en el horizonte, la prioridad del consumo humano en zonas vulnerables plantea nuevos retos para la gestión del agua en la minería peruana. (Foto: Andina)
Con el fenómeno de El Niño 2026-2027 en el horizonte, la prioridad del consumo humano en zonas vulnerables plantea nuevos retos para la gestión del agua en la minería peruana. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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La disponibilidad de agua puede convertirse en otro factor de riesgo para las actividades productivas ante el fenómeno de El Niño (FEN) 2026-2027. Con zonas del país expuestas al déficit hídrico y una estrategia de la Sunass orientada a priorizar el consumo humano, el desafío será determinar qué medidas de eficiencia, recirculación y abastecimiento alternativo pueden reducir la vulnerabilidad de las operaciones.

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