¿Dónde queda la minería en este reajuste? Cabe recordar que, al cierre de 2025, minería e hidrocarburos tuvo un peso de 12.4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el país, mientras que la minería metálica se ubicó en torno a 9% del PBI, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Protagonismo de la minería en la economía peruana

Miguel Leiva, head de Equity Research de Credicorp Capital, precisó que el consumo de agua en la minería formal es sumamente reducido en comparación con otros actores económicos: la agricultura, por ejemplo. No obstante, destacó que al Gobierno no le convendría paralizar la actividad minera, ya que es un sector clave para la generación de divisas.

“El consumo de agua para minería formal es bien acotado. No creo que haya algún problema [frente a efectos climáticos y disponibilidad de agua]. Por otro lado, yo creo que al Gobierno no le conviene parar la la actividad minera, que es superrelevante en términos de actividad, en generación de divisas”, dijo para Gestión, tras la presentación de la ponencia “Perspectivas económicas y del mercado accionario peruano”.

Afirmó, en ese sentido, que las dudas sobre los recursos hídricos suelen responder más a los posibles debates que se generan al instalar una minera en un territorio, pero no ha percibido que las empresas del sector consideren hoy el déficit hídrico como un riesgo operativo rea.

Aclaró más bien que, de presentarse un evento climático extremadamente severo, la prioridad absoluta e indiscutible sería el consumo humano y la atención de necesidades básicas a través de la racionalización.

Mencionó, además, que las mineras cuentan con reservas de agua de corto plazo para superar contingencias climáticas. En suma, aunque no lo considera un riesgo crítico actual, indicó que es un aspecto que requiere monitoreo continuo.

En efecto, de acuerdo con la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), las lluvias y sequías asociadas al evento se extenderán hasta abril de 2027. Lo que ocurra después aún no puede determinarse.

El Niño vuelve a poner bajo la lupa la gestión del agua en Perú. (Foto: Gobierno Regional de Arequipa)

Fortalecimiento del sector

Leiva también refirió que la cartera de proyectos mineros en el Perú asciende a US$ 50,000 millones, pero avanzar con estas inversiones requiere superar algunos obstáculos administrativos. Una alternativa es implementar una ventanilla única que permita agilizar los trámites bajo la vigilancia del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

A ello se suma el trabajo conjunto entre el Estado y las empresas para demostrar, en las zonas de influencia minera, los beneficios socioeconómicos de la actividad formal y la sostenibilidad de su gestión con respecto al agua.