Cuba recalcó que los 3 ministerios están alineados para agilizar estos proyectos. (Foto: GEC).
Cuba recalcó que los 3 ministerios están alineados para agilizar estos proyectos. (Foto: GEC).
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Redacción Gestión
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Durante la jornada, los equipos técnicos plantearon alternativas para simplificar procedimientos y reducir los tiempos de tramitación, con el objetivo de facilitar la ejecución de inversiones, manteniendo las exigencias de supervisión ambiental y el respeto a los derechos de las comunidades.

La cartera “en juego”

El Perú cuenta con una cartera de 66 proyectos mineros valorizados en US$ 64,000 millones, además de oportunidades de inversión en los subsectores de hidrocarburos y electricidad. En ese contexto, el titular del MEF destacó la importancia de aprovechar las condiciones favorables de los precios internacionales de los metales.

“Es importante aprovechar la oportunidad de los buenos precios internacionales de los metales. Por eso, en el MEF estamos dispuestos a apoyar la reducción de la tramitología para impulsar el desarrollo de proyectos mineros”, agregó.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para promover la inversión privada, dinamizar la economía y generar más empleo formal, remarcó también el ministro.

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