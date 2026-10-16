Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas (MEF), lideró una reunión de trabajo con los titulares del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shino, y del Ministerio del Ambiente (Minam), Vladimir Huaroc, para identificar y abordar las trabas administrativas y regulatorias que retrasan el desarrollo de proyectos minero-energéticos en Perú.

Durante la jornada, los equipos técnicos plantearon alternativas para simplificar procedimientos y reducir los tiempos de tramitación, con el objetivo de facilitar la ejecución de inversiones, manteniendo las exigencias de supervisión ambiental y el respeto a los derechos de las comunidades.

La cartera “en juego”

El Perú cuenta con una cartera de 66 proyectos mineros valorizados en US$ 64,000 millones, además de oportunidades de inversión en los subsectores de hidrocarburos y electricidad. En ese contexto, el titular del MEF destacó la importancia de aprovechar las condiciones favorables de los precios internacionales de los metales.

“Hay una firme voluntad de los tres ministerios de avanzar. Los proyectos de inversión no son el fin último, sino el medio para lograr más empleos y recursos públicos para lograr mayor bienestar”, señaló Cuba.

“Es importante aprovechar la oportunidad de los buenos precios internacionales de los metales. Por eso, en el MEF estamos dispuestos a apoyar la reducción de la tramitología para impulsar el desarrollo de proyectos mineros”, agregó.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para promover la inversión privada, dinamizar la economía y generar más empleo formal, remarcó también el ministro.