El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó que el Poder Ejecutivo viene preparando una política fiscal contracíclica con el objetivo de evitar que la economía peruana se desacelere ante eventos externos y climáticos.

Durante la inauguración del foro Perú Business Fest, realizado en el distrito limeño de San Borja, Cuba anunció que se afinan los destalles y disposiciones que se establecerán en esta medida en coordinación con la presidenta Keiko Fujimori.

“La vamos a afinar con la presidenta y la vamos a anunciar el próximo jueves”, indicó en el discurso inaugural del evento.

El titular del MEF identificó tres choques que podrían afectar la actividad económica del país: el fenómeno de El Niño, el encarecimiento del diésel y del petróleo, y el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales.

Advirtió que el incremento de los combustibles puede trasladarse a distintos precios, mientras que las mayores tasas de interés en el exterior presionan el costo del crédito y del financiamiento a diferentes plazos.

Frente a ello, explicó que la intervención fiscal buscará mantener el impulso de las empresas, cuyas intenciones de inversión y contratación muestran niveles elevados, según su lectura de las encuestas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“Nunca hemos tenido tantas reservas en el Banco Central, tanto el paso fiscal, tanto acceso al financiamiento. Es momento de responder para que también no se enfríe, que esas expectativas de sector privado, en contratación, en inversión, sigan al tope también los próximos 12 meses”, señaló.

Cuba también se refirió a las microempresas, a las que consideró como sensibles a los ciclos económicos y con poca capacidad para resistir una desaceleración. Por ello, planteó ampliar el acceso a información empresarial para reducir los riesgos asociados a decisiones de inversión mal sustentadas.

Asimismo, como complemento de la medida fiscal, el ministro anunció que se trabajará en la reducción de barreras burocráticas, especialmente municipales, que dificultan la operación de los negocios y afectan su productividad.

“Es la labor del Estado, entonces, limar ese problema para que pueda crecer más”, puntualizó.