Este miércoles 25 de noviembre empezarán los trabajos de recuperación de la infraestructura vial afectada por la erosión marina en el sector de la playa La Pampilla, en Miraflores, con un presupuesto asignado de S/ 2 millones, anunció la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE).

Según informó la entidad, la intervención busca recuperar la estabilidad del borde costero y de la infraestructura vial, así como reducir el riesgo de colapso de la calzada en este tramo del Circuito de Playas de la Costa Verde.

Los trabajos comenzarán con labores de limpieza y excavación. Además, se construirán estructuras de protección contra la erosión marina, se recuperarán 100 metros del carril afectado y se reforzará integralmente el puente peatonal La Pampilla.

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EMAPE señaló que estas acciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad para peatones y conductores que circulan por la zona.

OTRAS OBRAS EN LA COSTA VERDE

La entidad también informó sobre intervenciones previstas en otros sectores de la Costa Verde. Por ejemplo, en Chorrillos, se realizan acciones previas a la convocatoria para intervenir dos puntos críticos de la vía de acceso a la playa La Herradura, con una inversión de más de S/ 4.6 millones.

El proyecto contempla la construcción de dos muros de contención que sumarán 142 metros de longitud, además de la reconstrucción de veredas. La finalidad es reducir el riesgo de deslizamientos y desprendimientos de rocas.

En tanto, en San Isidro, se prepara el mejoramiento integral de 240 metros de vía entre la bajada San Martín y el puente peatonal Bicentenario, con una inversión estimada superior a S/ 4.2 millones.

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Los trabajos incluirán el reforzamiento de la estructura vial, la renovación del pavimento asfáltico y la señalización para mejorar la circulación y reducir el riesgo de accidentes.

EMAPE indicó que coordina con la Municipalidad Metropolitana de Lima nuevas intervenciones para recuperar y conservar la infraestructura vial en distintos sectores de la Costa Verde.