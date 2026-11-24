Rodrigo Basulto Lizarraga, gerente general de Drasac, distribuidor de Citizen en Perú, adelantó a Gestión que la compañía proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento aproximado de 145% respecto al año anterior. “Ha sido un año muy positivo para Citizen en el mercado peruano, reflejando los resultados de una estrategia sostenida de posicionamiento y fortalecimiento comercial”, argumentó.

Este desempeño también se refleja en la posición que ha ganado el mercado peruano dentro de la operación regional de la marca: dado que Perú ya se ubica entre los cinco mercados más importantes de Citizen en Latinoamérica. “Estamos avanzando favorablemente hacia el objetivo de posicionarnos dentro de los tres principales mercados de la región», relató.

Para alcanzar esa meta, Drasac apuesta por el crecimiento de sus ventas, una mayor productividad por punto de venta y el incremento del valor promedio de los relojes comercializados. En este último aspecto, Basulto destacó la demanda de colecciones como Tsuyosa y Eco-Drive. “Ello refleja una evolución positiva del consumidor peruano hacia productos de mayor valor, diseño e innovación tecnológica», acotó.

Para alcanzar esa meta, Drasac apuesta por seguir impulsando sus ventas, elevar la productividad por punto de venta e incrementar el valor promedio de los relojes comercializados. En este último aspecto, Basulto destacó la demanda de colecciones como Tsuyosa y Eco-Drive, que, según explicó, responde a un consumidor cada vez más interesado en productos de mayor valor, diseño e innovación tecnológica.

Las colecciones Tsuyosa y Eco-Drive impulsan la demanda de relojes de mayor valor, diseño y tecnología en el mercado peruano. Foto: Andina

¿Citizen abrirá una tienda propia en Perú?

Como parte de su estrategia para ganar mayor presencia en el mercado peruano, Citizen también contempla la posibilidad de abrir una tienda propia en Lima. Samuel Herrero, vicepresidente de Citizen Latinoamérica, destacó el valor estratégico de esta iniciativa “Ello nos permitiría fortalecer nuestra presencia de marca y acercarnos aún más al consumidor peruano”, sostuvo.

La propuesta, explicó, no se limitaría a habilitar un nuevo punto de venta, sino que buscaría ofrecer una experiencia. “Más allá de ser un nuevo punto de venta, buscamos que este espacio se convierta en un lugar donde los consumidores puedan conocer y experimentar todo lo que representa Citizen”, agregó.

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Por ahora, la iniciativa continúa en evaluación. “Se están analizando las condiciones comerciales y las posibles ubicaciones ”, acotó el vocero de Drasac.

Paralelamente, Citizen ya tiene definidas algunas de sus prioridades para el 2027. Desde Drasac, la estrategia estará enfocada en tres acciones “Estarán enfocadas en consolidar el crecimiento de Citizen, fortalecer nuestra red de distribución, retail y e-commerce, así como continuar elevando la experiencia de compra en nuestros puntos de venta”, expresó Basulto.

Para 2027, Drasac se ha trazado una meta de crecimiento de 113% en ventas respecto a 2026 . “Esta proyección está respaldada por el desempeño favorable de nuestras marcas y las oportunidades que identificamos en el mercado peruano”, dijo.

El plan también contempla ampliar la cobertura comercial mediante iniciativas de marketing, capacitación y exhibiciones diferenciadas. En paralelo, Citizen Latinoamérica pondrá especial énfasis en el posicionamiento de su tecnología Eco-Drive, que cumple 50 años. “Continuaremos impulsando esta tecnología como uno de los principales pilares de nuestra propuesta de valor, adelantó Herrero.

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Eco-Drive permite que los relojes funcionen a partir de cualquier fuente de luz, natural o artificial, sin necesidad de cambiar periódicamente la batería. Junto con esta línea, la compañía reforzará, expresó el ejecutivo, otras categorías estratégicas, como Promaster, orientada a los aficionados a la aventura y la exploración en el aire, el mar y la tierra. También dará mayor atención a su portafolio femenino.

Durante 2026, el valor promedio de los relojes comercializados por Drasac aumentó cerca de 40%, una evolución que refleja una mayor inclinación hacia productos de mayor valor, diseño y tecnología. Foto: Andina

¿Qué compra el consumidor peruano?

Otro de los cambios que está marcando el desempeño de Citizen en Perú es el comportamiento de sus compradores. Durante 2026, el valor promedio de los relojes comercializados por Drasac aumentó cerca de 40%, una evolución que refleja una mayor inclinación hacia productos de mayor valor, diseño y tecnología .

Basulto remarcó que esta tendencia se observa en la demanda de colecciones como Tsuyosa y Eco-Drive, así como en el crecimiento de la categoría femenina, que representa una oportunidad para diversificar el portafolio de la compañía.

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“A ello se sumó el cambio en los criterios de compra: el consumidor peruano está cada vez más informado y ya no evalúa únicamente el precio, sino también la trayectoria de la marca, la durabilidad y los atributos tecnológicos del producto, adquiriendo cada vez mayor relevancia en la decisión de compra”, mencionó.

Para Citizen, esta evolución abre una oportunidad para reforzar su posicionamiento en el país, especialmente a través de Eco-Drive.