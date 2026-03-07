Con el inicio del horario de verano (Daylight Save Time) este domingo 8 de marzo , los habitantes de la mayor parte de Estados Unidos deberán prestar atención al adelanto de una hora en sus relojes con el objetivo de ganar más luz natural durante el día. A pesar de que los teléfonos inteligentes y equipos conectados se sincronizan por cuenta propia, todavía existen múltiples dispositivos que exigen una intervención manual. Para evitar cualquier complicación en dicha fecha, te presentaré cuáles son los relojes que requieren de tu atención en este cambio estacional.

Posiblemente no lo sepas, pero la incursión de esta modificación horario tuvo un propósito: ahorrar energía y maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más cálidos en territorio estadounidense.

En tiempos recientes, la mayoría de habitantes del país están en contra de este cambio de horario que suele tener un impacto al momento de dormir. Por esa razón, existen propuestas políticas en curso orientadas a eliminar esta práctica de forma permanente.

Las personas que posean dispositivos inteligentes, no tendrán que realizar la modificación de horario de manera manual. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo se dará inicio al horario de verano en EE.UU.

La mayor parte del territorio estadounidense dará inicio al horario de verano este domingo 8 de marzo de 2026, fecha en que los relojes deberán ser adelantados una hora a las 2:00 a.m. para que marque a las 3:00 a.m. de dicho día.

Ten en cuenta que si posees un celulare, computadora o cualquier tipo de dispositivo inteligente, el cambio se realizará automáticamente; sin embargo, si posees un reloj tradicional, deberás realizarlo de manera manual.

En qué partes de EE.UU. sí se efectúa el horario de verano en EE.UU.

Los residentes de 48 estados del país, que incluye regiones como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Georgia, deberán realizar este ajuste. Además, aquellos que habitan en Alaska y el Distrito de Columbia también deben modificar la hora.

Los únicos dos estados que no modificarán sus relojes en la madrugada de este domingo 8 de marzo serán Hawái y gran parte de Arizona. También se incluye a los territorios insulares, tales como Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte.

Estos son los relojes que no se actualizarán solos este domingo 8 de marzo en EE.UU.

En caso cuentes con hornos, estufas, microondas, cafeteras, radios, equipos de sonido o cualquier electrodoméstico antiguo que muestre una hora, deberás ajustarla al horario de manera manual. Es más, dicha actualización tendrás que aplicarla en relojes de pared analógicos, despertadores simples y, en la mayoría de casos, en el panel de control del automóvil, salvo aquellos modelos modernos con sistemas GPS.

Los relojes de hogar sí necesitan ajustarse al horario de verano de manera manual. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué el cambio se realiza en horas de la madrugada en EE.UU.

Se ha determinado que la elección de dicho horario se debe a que el país presenta un menor flujo vehicular y una escasa cantidad de actividades. Esto permite prevenir confusiones tanto en el abordaje de vuelos como en el cumplimiento de cronogramas establecidos.