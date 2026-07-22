Si bien en un inicio la firma se enfocó en relojería, que representa el 77% del share total, hoy maneja otras marcas en los segmentos joyería y moda. Martin Valderrama Garibaldi, country manager del Grupo Fossil para Perú, comentó que, además de Fossil, también se comercializan en el país productos de Michael Kors, Armani Exchange, Skechers, Diesel y Emporio Armani.

Agregó que su estrategia comercial no está orientada a las promociones ni descuentos, sino al status que ofrece la marca. “Con Fossil hemos aplicado la estrategia de no ser relojes promocionales, no entrar en ofertas; Y por eso nos ha ido muy bien y hemos repuntado en ventas. Se han recuperado los valores iniciales y temática vintage de la marca“, dijo.

En esa línea, detalló que sus principales clientes son personas de 25 hasta los 45 años. “El 60% de los compradores son hombres y hay un 40% de mujeres”.

Relojes Fossil. (Foto: Cortesía)

Planes y expansión de la firma

Actualmente cuentan con más de 80 puntos de venta a nivel nacional (incluyendo e-commerce) con socios como Falabella, Chronos, SunTimes y Ripley.

Si bien uno de los puntos fuertes de la firma son los relojes Fossil, con un ticket promedio de entre S/ 850 a S/ 1,650 (en función del tipo de cambio), ha logrado diversificar su portafolio, poniendo énfasis en otras marcas.

En ese marco, Valderrama Garibaldi destacó “la apertura de nuevas boutiques de Diesel y Michael Kors en el Jockey Plaza, potenciando la visibilidad de relojería y joyas de las marcas licenciatarias”.

Asimismo dijo que han logrado ingresar a la categoría de joyería y cueros de una marca Fossil, en las tiendas Glow del grupo Drasac de Chronos. “Y, en Falabella estamos entrando con joyería Michael Kors, lo cual incrementará la visibilidad de nuestras marcas en los puntos de venta”, indicó.

También “hemos potenciado la presencia de emporio Armani en las tiendas Falabella, lo cual es un ingreso del mercado de lujo en relojería para tiendas por departamento”, añadió.

Por otro lado, el ejecutivo contó que están en negociaciones con una marca de moda femenina para empezar a comercializarla en nuestro país. “Estamos negociando con Tory Burch, que es parte de las licencias que manejamos, y es una de las apuestas para ingresar a Perú el próximo año”.

Hoy, el canal físico (retail) de la marca representa el 80% de las ventas, mientras que el e-commerce aporta el 20%.

“El canal online es fuerte, pero en tienda se ve mucho más movimiento. Nos va muy bien en nuestro e-commerce con falabella.com, es la tienda número uno. Pero en general, los compradores peruanos prefieren ir de manera física”, explicó.

Tendencias de la marca

Respecto al estilo y nuevas tendencias, Valderrama Garibaldi indicó que la marca Fossil ha retomado su estilo “vintage” volviendo a modelos iconos del pasado como el lanzamiento del Big Tac.

Asimismo, destacó la colección “Ocean Blue”, una de las siluetas más emblemáticas, pero en color azul océano monocromático; y otras líneas clásicas como Townsman, Everett y Machine.

En cuanto a joyería, resaltó la colección “Sutton Flower”, conformada por piezas de siluetas florales, desde llamativos pétalos metálicos hasta luminosos detalles de nácar.

Martín Valderrama, country manager del Grupo Fossil en Perú

¿Tienda propia?

Tras ser consultado sobre si tienen pensado contar con alguna tienda propia en el país, el ejecutivo dijo que no está en los planes de la firma.

Lo que si tienen en mentes es contar con nuevos socios comerciales. “Ya estamos en negociaciones, tanto aquí como en Chile y Bolivia. Pero eso no es inmediato, tienen que pasar por una serie de evaluaciones”, añadió.

Cifras

Grupo Fossil proyecta cerrar el año con un crecimiento de entre 30% a 40% en ventas este año en Perú.

La participación por tipo de producto de la firma se divide de la siguiente manera: 77% relojes, 10% joyería, 10% pieles y 3% otros.