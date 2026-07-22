Si bien en un inicio la firma se enfocó en relojería, que representa el 77% del share total, hoy en día maneja otras marcas en los segmentos joyería y moda. (Foto: Difusión)
Si bien en un inicio la firma se enfocó en relojería, que representa el 77% del share total, hoy en día maneja otras marcas en los segmentos joyería y moda. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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Tras haber experimentado un crecimiento importante en lo que va del año, Grupo Fossil se alista para la segunda mitad del 2026 y espera cerrar con un incremento en ventas de entre 30% y 40%. La firma conversó con Gestión sobre su estrategia comercial y los próximos lanzamientos.

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