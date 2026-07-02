La nueva marca de Xiaomi busca competir en otros segmentos de mercado. (Photo by AFP) / China OUT
La nueva marca de Xiaomi busca competir en otros segmentos de mercado. (Photo by AFP) / China OUT
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Sandra Reyes
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Gigantes tecnológicos continúan ampliando su apuesta por el mercado peruano. Entre ellos figura Xiaomi, multinacional china reconocida por sus smartphones y dispositivos inteligentes, que ahora busca expandirse hacia otras categorías de consumo. ¿Podría competir en otros negocios dentro del lifestyle?

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