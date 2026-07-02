Según pudo conocer Gestión, diversas empresas han solicitado el registro de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con una presencia relevante de empresas de China, Surcorea y Latinoamérica, lo que anticiparía estrategias de ingreso o fortalecimiento en el mercado peruano.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue presentado por Xiaomi Inc., multinacional china de tecnología fundada en 2010, que inició el registro de la marca “Xiaomi Life” ante el Indecopi, en las clases 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 y 28, que comprenden productos de cuidado personal, ropa, accesorios, dispositivos tecnológicos, mobiliario, textiles, prendas de vestir, artículos para el hogar, deporte y entretenimiento, evidenciando su diversificación en el mercado peruano.

La tecnológica china Xiaomi refuerza su estrategia de diversificación en Perú con una apuesta que incluye ropa, accesorios, artículos para el hogar y otras categorías. (Foto: Indecopi)

¿Xiaomi apuesta por el negocio de moda y lifestyle en Perú?

Xiaomi Inc. es una empresa tecnológica china fundada en 2010 en Beijing por el empresario Lei Jun, que inició su trayectoria como desarrolladora de software con el lanzamiento de su sistema operativo MIUI. Un año después, en 2011, dio el salto al negocio de hardware con la introducción de su primer smartphone, hito que marcó el inicio de una expansión acelerada que la posicionó entre los principales fabricantes de teléfonos inteligentes a nivel global.

En la actualidad, la compañía centra sus operaciones en la producción y comercialización de electrónica de consumo y dispositivos inteligentes, con un portafolio que abarca smartphones, wearables, electrodomésticos y soluciones para el hogar conectado, articuladas en un ecosistema basado en inteligencia artificial e Internet de las cosas. Con sede en Beijing y presencia en más de 100 países y regiones, Xiaomi ha reforzado su expansión internacional y, en los últimos años, ha diversificado su estrategia con inversiones en nuevos negocios como vehículos eléctricos y tecnologías avanzadas.

Xiaomi ha consolidado su presencia en el mercado peruano, posicionándose como uno de los principales actores en smartphones y tecnología. La compañía opera mediante retail, comercio electrónico y una red de más de una decena de tiendas “Mi Store” en Lima y otras ciudades, principalmente en centros comerciales, y ha reforzado su estrategia local con la apertura de locales propios, como su primer punto oficial en el Jockey Plaza. Pero, ¿qué otras empresas están interesadas en el mercado local?

¿Samsung C&T Corporation amplia su oferta en el mercado peruano?

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Samsung C&T Corporation, empresa de la República de Corea vinculada al conglomerado Samsung, que inició el registro de la marca “Beclad” ante el Indecopi, en la clase 09, que comprende aplicaciones de software, dispositivos y accesorios electrónicos, equipos de audio, cargadores, baterías y soluciones digitales para conectividad y comercio electrónico.

Samsung C&T Corporation es una de las compañías más antiguas del conglomerado Samsung, con origen en 1938, cuando Lee Byung-chul fundó la firma en Corea. Adoptó su estructura como Samsung Corporation en 1951, enfocada en comercio internacional, y en 1975 fue designada como la primera “trading company” integral del país, impulsando su expansión global. En 1995 se fusionó con Samsung Construction, fortaleciendo su negocio de ingeniería, y en 2015 integró a Cheil Industries, ampliando su presencia hacia moda, biotecnología y consumo.

Con sede en Seúl, opera en más de 50 países y organiza sus actividades en cuatro unidades: ingeniería y construcción, comercio e inversión, moda y resort & lifestyle. Participa en megaproyectos de infraestructura y comercio global de materias primas, y en los últimos años ha reforzado su estrategia con inversiones en energía renovable, hidrógeno y almacenamiento energético, además de expandirse en biotecnología y servicios.

Alicorp avanza con su portafolio de marcas en Perú

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Alicorp S.A.A., empresa peruana líder en el sector de consumo masivo y alimentos, que inició el registro de la marca “Don Vittorio V” ante el Indecopi, en la clase 30, que comprende café, té y cacao, arroz, pastas y fideos, harinas y preparaciones a base de cereales, panadería y confitería, así como azúcar, miel, especias, salsas y otros productos alimenticios de uso cotidiano.

Alicorp S.A.A. es una empresa peruana de consumo masivo cuyos orígenes se remontan a 1956, cuando inició operaciones en el Callao bajo el nombre de Industrias Anderson, Clayton & Co., enfocada en la producción de aceites y productos industriales. En 1971 fue adquirida por el Grupo Romero, que impulsó su expansión mediante adquisiciones y fusiones, proceso que culminó en 1997 con la adopción del nombre Alicorp, consolidándola como uno de los principales actores del sector en el país y la región.

Con sede en Lima, Alicorp cuenta con operaciones en ocho países —entre ellos Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay, Honduras y Estados Unidos— y exporta a más de 30 mercados. La compañía se especializa en alimentos, cuidado del hogar y cuidado personal, con un portafolio que incluye marcas como Primor, Don Vittorio, Blanca Flor, Bolívar y Sapolio. En 2025, registró ventas por S/ 11,764 millones (+11%) y continuó fortaleciendo su posición con adquisiciones como Jabonería Wilson, además de avanzar en su estrategia de sostenibilidad y expansión regional.

Daesang Corporation, ¿un nuevo competidor coreano en Perú?

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Daesang Corporation, empresa de la República de Corea especializada en la industria alimentaria y productos de consumo, que inició el registro de la marca “Taste the Korean Twist” ante el Indecopi, en las clases 29, 30 y 32, que comprenden alimentos procesados y preparados, productos a base de cereales y condimentos, así como bebidas sin alcohol, incluyendo una amplia oferta vinculada a la gastronomía coreana tradicional y moderna.

Daesang Corporation es una empresa surcoreana del sector alimentario fundada en 1956 bajo el nombre Dong-A Chemical Industrial Co., inicialmente enfocada en la producción de aminoácidos y procesos de fermentación industrial. Con el paso de los años, la compañía evolucionó hacia la industria de alimentos, consolidando su transformación con el desarrollo de marcas como Jongga —lanzada en 1988 como una de las primeras propuestas de kimchi empaquetado— y Chungjungone, introducida en 1996 para ampliar su portafolio de productos procesados y condimentos.

Con sede en Corea del Sur, Daesang ha expandido su presencia a mercados internacionales en Asia, Estados Unidos y Europa, apoyada en infraestructura productiva fuera de su país de origen, como su planta en Los Ángeles. La empresa se especializa en alimentos procesados y tradicionales coreanos, especialmente productos fermentados como kimchi, salsas y pastas, además de ingredientes industriales. En los últimos años, ha reforzado su estrategia global con el impulso de exportaciones y el desarrollo de productos listos para consumir, en línea con la creciente demanda internacional por la gastronomía coreana.