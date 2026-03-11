Xiaomi continúa reforzando su presencia en el mercado peruano con la apertura de una tienda propia en Lima Este, como parte de su estrategia de expansión en el país. El nuevo local se ubica en el centro comercial Real Plaza Santa Clara, considerado uno de los principales hubs comerciales de la zona, lo que permitirá a la multinacional china afianzarse en la capital.

Dicha inauguración se suma a otros hitos recientes de la compañía en el Perú. En junio de 2025, Xiaomi abrió su primera tienda oficial en el centro comercial Jockey Plaza, mientras que en noviembre del mismo año expandió su presencia fuera de Lima con un local en Real Plaza Cajamarca.

Estas aperturas reflejan la apuesta de la marca por consolidar su crecimiento en el mercado tecnológico peruano mediante una red de tiendas operadas directamente.

La nueva Xiaomi Store se encuentra en el primer nivel del Real Plaza Santa Clara y cuenta con un espacio de 68 metros cuadrados, según Perú Retail.

Xiaomi busca posicionarse en una zona con alto crecimiento residencial y comercial, especialmente en distritos como Ate y áreas cercanas. (Foto: Xiaomi/Instagram).

¿Cómo es el nuevo local de Xiaomi?

Más allá de funcionar como un punto de venta tradicional, las tiendas gestionadas directamente por Xiaomi están concebidas como espacios de experiencia . En estos locales, los usuarios pueden conocer y probar distintos dispositivos del portafolio.

Santa Clara se ha consolidado como una zona de alto tránsito comercial que atiende a residentes del distrito de Ate y de diversos sectores cercanos de la capital. En este contexto, la nueva tienda busca convertirse en un punto clave para impulsar la adopción de nuevas tecnologías en la zona.

Xiaomi continúa apostando por malls como principales puntos de contacto con el consumidor tecnológico. (Foto: Xiaomi/Instagram).

Expansión de Xiaomi en Perú

Xiaomi ingresó al mercado peruano en 2019 con la apertura de su primera tienda en Miraflores, Lima, como parte de su expansión en América Latina. Desde entonces, ha fortalecido su presencia mediante tiendas, operadores móviles y retailers. Un hito reciente fue la inauguración, en junio de 2025, de su primera tienda operada directamente en el Jockey Plaza, la primera de este formato en Latinoamérica.

Actualmente, Xiaomi ha desarrollado en el Perú una red de Xiaomi Store y puntos de venta en centros comerciales, con una fuerte presencia en Lima en espacios como Jockey Plaza, Plaza Norte, MegaPlaza y Plaza San Miguel. En el interior del país, la marca también ha extendido su presencia a ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo y Cajamarca, como parte de su estrategia para ampliar su alcance en el mercado tecnológico peruano y acercar su portafolio de dispositivos a más consumidores fuera de la capital.